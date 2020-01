"Goffin is klaar voor top vijf" Filip Dewulf

23 januari 2020

Vanzelfsprekend kende Carlos Rodriguez België's strafste tennisspeler ook. "De opmars van David Goffin doet me plezier", zei hij. "Hij heeft me aangenaam verrast, maar heeft dan ook drie dingen gedaan waaraan je ziet dat hij gegroeid is: ten eerste Thomas Johansson (coach), ten tweede Fabien Bertrand (conditietrainer) en ten derde is hij naar het buitenland verhuisd. Hij is voor mij klaar om de top vijf binnen te komen. Goffin heeft vandaag een evenwicht gevonden, hij staat goed met zijn voeten op de grond, maar heeft toch mensen rondom hem die iets hoger durven mikken. Kijk, als je in een groepje verkouden personen vertoeft, ga je ook ziek worden. Wel, als je omringd bent door mensen die je willen doen verbeteren, dan ga je waarschijnlijk ook verbeteren."