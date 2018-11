“Eerst werd hij de hemel in geprezen, nu is hij kabouter Flop”: Raskin verdwijnt, maar wat nu met operatie ‘Propere Handen’?

Ken Standaert & Patrick Lefelon

12 november 2018

21u05

Het Antwerpse hof van beroep heeft geoordeeld dat onderzoeksrechter Joris Raskin van het onderzoek naar fraude in het Belgische voetbal moet worden gehaald. “Bij het grote publiek kan het lijken dat Raskin partijdig is omdat hij gelijktijdig actief was voor de voetbalbond en dit onderzoek aanstuurde”, klinkt het. Het federaal parket kan nog in beroep gaan tegen het arrest, maar voor Raskin is het een regelrechte blamage. “Eerst werd hij de hemel in geprezen, nu is hij kabouter Flop”, aldus een strafpleiter in het voetbaldossier.