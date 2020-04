“Eerst Cruijff, dan de rest”: onze meest ervaren journalisten kiezen het beste Nederlandse elftal aller tijden Rudy Nuyens/Alain Ronsse

11 april 2020

11u00 0 Voetbal Onze Nederlandse collega’s van het Algemeen Dagblad stelden begin deze week een elftal samen met de volgens hen Onze Nederlandse collega’s van het Algemeen Dagblad stelden begin deze week een elftal samen met de volgens hen beste Belgische spelers aller tijden . Dan kunnen wij uiteraard niet achterblijven. Onze meest ervaren journalisten, Rudy Nuyens en Alain Ronsse, kiezen vandaag Oranje’s beste spelers ooit. Morgen volgt de ultieme Belgische selectie.

Rudy Nuyens: “Eerst Johan Cruijff, dan al de rest”

Doelman: Edwin van der Sar

Verdedigers: Wim Suurbier, Frank Rijkaard, Ronald Koeman, Ruud Krol

Middenvelders: Arie Haan, Johan Neeskens, Ruud Gullit

Aanvallers: Marco van Basten, Johan Cruijff, Robbie Rensenbrink

Invallers: Hans van Breukelen, Jan van Beveren, Frank de Boer, Willem van Hanegem, Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Wesley Sneijder, Marc Overmars, Arnold Mühren, Dennis Bergkamp, Johnny Rep, Ruud van Nistelrooij.

Coach: Rinus Michels

Het beste Nederlands elftal aller tijden moet draaien rond de beste Nederlandse voetballer aller tijden. Vandaar: eerst Johan Cruijff, dan al de rest. Om hem offensief te omringen, kies ik voor Marco van Basten en Robbie Rensenbrink, omwille van hun pure klasse. Op de bank heb ik met Rep en Overmars uitstekende wissels voor de flanken. Voor de invallersbank was de offensieve keuze groot. Uiteindelijk offerde ik Patrick Kluivert en Memphis Depay op voor Ruud van Nistelrooij.

Achter Cruijff hoort wat mij betreft onlosmakelijk Johan 2, Neeskens dus. Samen met Arie Haan brengt hij op het middenveld evenwicht in een elftal waarin ook Ruud Gullit niet mag ontbreken. Met Mühren en De Jong heb ik meer dan aardige wissels op de bank.

Achteraan was mijn keuze voor de backs Suurbier en Krol snel gemaakt, maar een centraal duo samenstellen was een stuk moeilijker. Uiteindelijk kies ik voor Rijkaard en Ronald Koeman, ook omdat die twee me heel complementair lijken. Met Virgil van Dijk heb ik een prima alternatief op de bank. Afgewogen tegen de concurrentie, viel Matthijs de Ligt me net iets te licht uit.

De beste doelman? Edwin van der Sar, zonder twijfel. Van Breukelen en de sierlijke Van Beveren mogen op de bank.

De Nederlandse bondscoach tenslotte? Rinus Michels mag Oranje nog eens naar totaalvoetbal leiden.

Alain Ronsse: “Nederland is voor mij in de eerste plaats 1974 en 1978"

Doelman: Edwin van der Sar

Verdedigers: Wim Suurbier - Frank Rijkaard - Frank de Boer - Ruud Krol

Middenvelders: Arie Haan - Johan Neeskens - Wim Van Hanegem

Aanvallers: Marco van Basten - Johan Cruijff - Rob Rensenbrink

Invallers: Hans van Breukelen, Ronald Koeman, Wim Jansen, Frenkie de Jong, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Memphis Depay, Johnny Rep, Ruud Van Nistelrooij, Ruud Gullit, Patrick Kluivert, Dennis Bergkamp.

Coach: Ernst Happel.

“Nederland is voor mij in de eerste plaats 1974 en 1978. Toen hadden wij, Belgen, een ladder nodig om een glimp op te vangen van Oranje. Wim Suurbier en Ruud Krol als flankverdedigers leek mij evident. Centraal achterin Frank Rijkaard en Frank de Boer. Twee voetballers, terwijl een echte coach allicht de voorkeur zou gegeven hebben aan één voetballer en een mannetjesputter. Genre Wim Rijsbergen. Bleven over: zes plaatsen voor, godbetert, ruim een dozijn spelers die hun plaats in de beste elf ooit waard zijn. Ik hield het op het middenveld bij Arie Haan, Johan Neeskens en Wim van Hanegem. Drie kanjers die, anders maar evenzeer, tot mijn verbeelding spreken als Sophie Marceau, Julia Roberts en Sylvia Kristel.”

“Voorin als centrale figuur uiteraard Johan Cruijff. Ooit werd mij voor een poll gevraagd wie ik de grootste aller tijden vond, Pele of Maradona? Cruijff, natuurlijk. En wie om dé grootmeester voorin te omringen? Rechts koos ik voor Marco van Basten, al past Ruud Gullit beter bij Cruijff. Links gevoelsmatig voor Rob Rensenbrink ten koste van Ruud Gullit.”