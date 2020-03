'Delivery Remco’, uw boodschapper in coronatijden JDK

24 maart 2020

Vertederend beeld in barre tijden. Remco Evenepoel (20) en zijn vriendin Oumi namen het expertenadvies om goed zorg te dragen voor de ouderen onder ons - een bijzonder kwetsbare bevolkingsgroep voor het dreigende coronavirus - gisteren helemaal ter harte. Samen fietsten ze tot bij Remco's overgrootmoeder, die onlangs 90 werd. Ze verrasten haar met... pannenkoeken. "Pancakes delivery for metertje", postte Evenepoel op Instagram. Waarbij de 'sociale afstand' perfect werd gerespecteerd. Remco en Oumi in de frisse buitenlucht, 'metertje' veilig maar wel zichtbaar glunderend achter het raam. En of ze blij was met de pannenkoeken en... de glimp van haar twee boodschappers. (JDK)