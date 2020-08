“De 7-1 tegen Brazilië? Toen hadden we niet zo veel controle als nu” Redactie

15 augustus 2020

09u45

Bron: AD 4 Champions League Coach Hansi Flick en de spelers van Bayern München werden vrijdag overladen met complimenten na de sensationele zege van 8-2 op FC Barcelona in de kwartfinales van de Champions League. Flick hoorde het met plezier aan, maar gaf tegelijkertijd aan dat zijn elftal niet te lang mag nagenieten.

“Jullie kennen me redelijk goed en weten dat ik weinig achterom kijk", zei de coach tegen verslaggevers in Lissabon. “Het hier en nu is cruciaal. We mogen vandaag genieten van een uitstekende wedstrijd. Maar we hebben nog veel werk te doen en we weten hoe snel het in het voetbal kan gaan. Daarom is het belangrijk om vooruit te kijken. Het is nu een kwestie van krachten verzamelen voor de halve finales.”

Bayern leidde tegen Barcelona halverwege al met 4-1. De Duitsers kenden ook in de tweede helft geen genade met de Catalanen. Na afloop werd veel de vergelijking gemaakt met de 7-1 overwinning van Duitsland op Brazilië in de halve eindstrijd van het wereldkampioenschap van 2014. “Maar toen hadden we niet zoveel controle als vandaag. We waren nu echt zó dominant", zei Thomas Müller, verkozen tot beste man van het veld, over die vergelijking.



Duitsland had het daarna in de finale tegen Argentinië echter een stuk moeilijker en won uiteindelijk na verlenging. Iets wat ook Flick zich beseft: “Natuurlijk is het indrukwekkend. Maar 3-1 was ook als mooie uitslag de geschiedenisboeken ingegaan. Waar ik het meest blij mee ben is dat we net zo makkelijk bleven voetballen toen er nieuwe spelers het veld inkwamen. Dat laat wel zien dat het allemaal heel dicht bij elkaar zit en iedereen speelt in dienst van het team. Daar gaat het om."

Eerder bereikten Paris Saint-Germain en RB Leipzig de halve finales van de Champions League. Ook die teams staan onder leiding van een Duitse coach, respectievelijk Thomas Tuchel en Julian Nagelsmann. “Ik ben natuurlijk blij voor Thomas en ook voor Julian", zei Flick. “Wij zitten bij de beste teams, de beste clubs van Europa. Julian en Thomas willen allebei naar de finale, net als wij."



Bayern neemt het woensdag in de halve eindstrijd op tegen Manchester City of Olympique Lyon. Die twee teams staan zaterdag in de laatste kwartfinale tegenover elkaar. Manchester City heeft Pep Guardiola als trainer. De Spanjaard was eerder bij Bayern München werkzaam.

