Bingoal Gesponsorde inhoud “Club kampioen, degradatie voor Waasland-Beveren en Mbokani topschutter” Toch als we de bookmakers mogen geloven! Aangeboden door Bingoal

03 augustus 2020

10u00 0

De voorbije maanden was er vooral veel actie náást het veld, maar vanaf komende zaterdag rolt eindelijk de bal weer in de Jupiler Pro League. Kan landskampioen Club Brugge zijn titel met succes verdedigen? Zijn vice-kampioen AA Gent of bekerwinnaar Antwerp de voornaamste uitdagers? Welke ploeg levert de topschutter? En wie moet vechten voor het behoud? Een vooruitblik aan de hand van drie seizoensweddenschappen van de bookmakers bij Bingoal.

1) De titelstrijd: Club, Gent en Antwerp strijden om de prijzen. Anderlecht wordt géén kampioen.

Zaterdag trapt landskampioen Club Brugge het seizoen 2020-2021 op gang tegen het nummer drie van vorig seizoen, Sporting Charleroi. De zebra’s komen op bezoek in wat helaas een akelig leeg Jan Breydelstadion zal zijn, want in augustus zorgt de tweede golf van het coronavirus ervoor dat er zonder publiek wordt gevoetbald. De afwezigheid van hun fanatieke thuispubliek wordt onmiskenbaar een nadeel voor blauw-zwart, dat doorgaans amper punten laat liggen thuis. Afgelopen seizoen was Club de beste thuisploeg met 39 punten uit 15 duels.

Maar de bookmakers blijven de jongens van Clement -zelfs na de verloren bekerfinale- toch als de torenhoge favoriet op eremetaal beschouwen. Niet onlogisch: voorlopig is er nog geen enkele sterkhouder vertrokken bij blauw-zwart. Van een titel van Club Brugge (notering 1.75) zul je dus niet rijk worden. Ter vergelijking: vorig seizoen lag de notering voor een Brugse titel nog een stuk hoger (2.75).

Wie worden de concurrenten volgens Bingoal? In eerste instantie zijn dat AA Gent en Antwerp. Maar Bingoal ziet hen desondanks niet als échte uitdagers, want voor een kampioenschap van de Buffalo’s krijg je vijf keer je inzet terug, voor een landstitel voor The Great Old is dat zelfs acht keer. Het zegt vooral veel over de status van Club.

De bookmakers zien de titelkansen van Anderlecht eerder somber in. Wie paars-wit de titel ziet pakken, krijgt zijn inzet tot wel 10 keer terug. Vorig seizoen was dat nog een notering van 3.25. Met andere woorden: na de teleurstellende 8e plaats van Anderlecht in het voorbije seizoen geloven de bookmakers helemaal niet in een 35e titel voor Anderlecht. Ook Genk tot slot, landskampioen in seizoen 18-19, maakt minder kans op een prijs dan vorig seizoen aldus de bookies. Bij hen steeg de odd voor een titel van 4 vorig seizoen naar 12 voor dit seizoen.

2) Topschuttersstrijd: wie stopt Mbokani af?

Altijd interessant. Wie trapt en kopt dit seizoen vlotjes de ballen tegen de touwen? Vorig seizoen was vooral AA Gent-spits Jonathan David de revelatie. De Canadees ontwikkelde zich enorm, hij zou nu voor misschien wel 30 miljoen naar Lille kunnen verhuizen. Vlak voor de coronabreak zat David al aan 18 competitietreffers, evenveel als Dieumerci Mbokani. Wie voor het seizoen bij Bingoal een gokje had gewaagd op David als topschutter, had tot maar liefst twintig(!) keer zijn inzet kunnen terugverdienen. In de zomer van 2019 was Club-aanwinst David Okereke nochtans de favoriet om topschutter te worden (notering 5). De Nigeriaan scoorde uiteindelijk maar 9 competitiegoals en Bingoal ziet hem in het seizoen 20-21 in elk geval niet als grootste kandidaat topschutter (notering 12). Het is ‘Dieu’ -ofwel de 34-jarige Dieumerci Mbokani- die door Bingoal als favoriet naar wordt geschoven (notering 3 ipv 8 in zomer van 2019). Ook de nieuwe Genk-aanwinst Cyril Dessers, die zijn plek bij de nationale ploeg van Nigeria wil afdwingen, is volgens de bookies een kanshebber (notering 6). Niet onterecht, want Dessers scoorde bij Heracles 15 keer afgelopen seizoen en was in de Eredivisie co-topschutter vlak voor de coronabreak.

Allemaal goed en wel, maar wat ons betreft is het toch leuker om te zoeken naar een buitenkansje zoals David vorig jaar. En waarom dan niet denken aan een topschutterstitel voor Youssouph Badji. De 18-jarige Senegalees was de revelatie en topschutter in de voorbereiding bij Club Brugge en was in de bekerfinale als invaller ook twee keer dicht bij een doelpunt. Hij zal kansen krijgen van Clement en stel dat hij topschutter wordt, dan krijg je maar liefst 15 keer je inzet terug. Het lijkt ons een betere investering dan speculeren op Michael Krmencik (odd 12). Andere namen die je in overweging kunt nemen: Tim Kleindienst van de Buffalo’s en Terem Moffi van KV Kortrijk (notering 50).

3. De degradatiestrijd: Waasland-Beveren toch weer gedoemd om te zakken?

Het heeft flink wat voeten in de aarde gehad, maar volgend seizoen uiteindelijk dus toch 18 ipv 16 ploegen in de Jupiler Pro League. De laatste zakt naar 1B, de voorlaatste speelt barrages tegen de nummer 2 van 1B. Het wordt meer dan ooit bikkelen om in de Jupiler Pro te blijven en je wilt dus niet dat je club pas op de 17e of 18e plek in de eindklassering eindigt.

Door de promotie van OHL én Beerschot komen er twee clubs met flink wat centen in de portefeuille bij in 1A. Ploegen zoals Cercle Brugge, KV Oostende (allebei notering 4) en uiteraard W-Beveren kijken nu al nagelbijtend toe. Niet toevallig de drie teams op plaatsen 14, 15 en 16 in de eindstand afgelopen seizoen. De Waaslanders kropen door het oog van de naald en blijven alleen dankzij hun juridische zege op het hoogste niveau. Maar net als vorige zomer zien de bookmakers Waasland-Beveren als grootste kandidaat op degradatie (alweer notering 2.50). Leuven (odd 8) en Beerschot (odd 12) hoeven zich volgens Bingoal -dankzij hun financieel sterke eigenaars?- niet meteen zorgen te maken.

Spreken bovenstaande bets je niet aan en zoek je naar echt hóge noteringen? Voor de echte durvers vonden we nog drie alternatieve sportweddenschappen. Denk je dat het seizoen van Club volledig de mist ingaat en dat de kampioen als allerlaatste eindigt? Dan krijg je liefst 2.500 keer je inzet terug! Voor een titel van KVO bedraagt de notering 750 en voor een topschutterstitel voor Vincent Kompany krijg je notering 400. Enjoy the season!

Ben je het eens met de bookmakers van Bingoal? Of zie jij het net helemaal anders en ben je zeker van een andere topschutter, degradant of kampioen? Surf naar Bingoal.be. Daar vind je alle weddenschappen terug.