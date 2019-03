Bingoal Gesponsorde inhoud “Club Brugge wordt geen kampioen!” Aangeboden door Bingoal

22 maart 2019

09u00 0

Na de interlandbreak van de voorbije week zijn alle ogen opnieuw gericht op de vaderlandse competitie en de start van de Play-Offs. Hamvraag: stevent Racing Genk af op de titel?

Al behaalde KRC Genk slechts zes punten uit zijn laatste vijf competitiewedstrijden, het blijft de topfavoriet om na acht jaar nog eens de titel te pakken, Tenminste, dat stellen we vast als we er een aantal noteringen van gerenommeerde bookmakers op naslaan.

“Wij schatten KRC Genk inderdaad hoog in”, klinkt het bij Bingoal. “Vóór de start van de competitie voorspelden we vooral een tweestrijd Anderlecht – Club Brugge, maar aan de vooravond van de play-offs zijn we niet zeker of een van hen KRC Genk nog kan bedreigen. Als we ons baseren op statistieken, wordt Brugge geen kampioen. Omdat Club er in het verleden in de Play-offs nog nooit is in geslaagd om een achterstand om te buigen, terwijl uitgerekend Genk dat in 2011 – toen ze de titel pakten - wel kon.”

Statistieken in voordeel van Genk

Dat, sinds de invoering van de Play-Offs, zes van de negen keer de leider na de reguliere competitie zich ook tot landskampioen kroonde, is voor de experts van Bingoal een extra reden om Genk toch meer titelkansen toe te dichten dan Club. “Los daarvan stellen we vast dat het vormpeil van Club de laatste weken ook niet spectaculair gestegen is. Ze zijn niet kansloos, maar dan moeten ze toch weer snel naar hun topniveau toe groeien. Net als Genk verloor ook Club tegen Moeskroen”, geven ze bij Bingoal nog mee. “Kortom, als Philippe Clement er in slaagt om het vertrek van Pozuelo op te vangen, ziet het er goed uit voor de Limburgers.”

Nog opvallend: AA Gent is met vier opeenvolgende zeges dé ploeg in vorm, maar dat is niet op te maken uit de ‘odds’ die de Buffalo’s toegewezen krijgen. “Omdat Gent letterlijk nog vier ploegen voorbij moet. Dat is te veel van het goede om nog in aanmerking te komen voor de titel. Gent kan wel, samen met Antwerp, de rol van scherprechter vervullen. Net als Standard en Anderlecht, onze dark horses, kunnen ze nog duelleren voor dat interessante plekje in de Champions League-voorronde, maar Genk bedreigen… Nee, dat zien we niet meer gebeuren.”

Misschien wordt het gewoon Antwerp

Oké, Antwerp maakt statistisch gezien geen kans. Nog nooit slaagde de nummer zes uit de reguliere competitie er in nog de titel te pakken. Maar zijn statistieken ook niet relatief? Amper drie weken geleden werd Sint-Truiden volgens 50.000 simulaties door de vermaarde voetbalanalyticus Jan Van Haaren 82 procent kans toegedicht om Play-Off 1 te halen. We weten ondertussen hoe het daar op Stayen is afgelopen.

Hoe dan ook wordt het voor de andere teams ontzettend belangrijk om in hun eerste wedstrijden – en dan vooral deze tegen Racing Genk – zoveel mogelijk punten te pakken. Wie daar in slaagt, mag blijven hopen. Zelfs Antwerp! Voorwaarde één voor de Great Old: vrijdag winnen op Sclessin.

Weet u het zelf beter dan de bookmakers? Surf dan naar bingoal.be en voorspel zelf de nieuwe landskampioen.