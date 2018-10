"Als Bayat doosjes van luxehorloges verzamelt, waarom doet hij dat in geheime ruimte?" Speurders hebben vragen bij uitleg over verpakkingen van luxehorloges Ken Standaert

15 oktober 2018

07u25 0 De droge uitleg van Mogi Bayats advocaat over de doosjes van luxehorloges die bij hem thuis gevonden werden - "Hij verzamelt die" - kan op weinig begrip rekenen bij de speurders. "Kan hij dan ook even vertellen waarom die 'onschuldige' doosjes in een geheim compartiment zaten? Op maat gemaakt?"

Het gerecht verdenkt makelaar Mogi Bayat ervan om luxehorloges cadeau gegeven te hebben aan 'vrienden' uit de voetbalwereld. Die cadeaus zouden ertoe geleid hebben dat de - volgens het gerecht frauduleuze - fiscale constructies die Bayat voorstelde door alle betrokkenen geaccepteerd werden. Tijdens de huiszoeking bij Bayat troffen de speurders verpakkingen van horloges ter waarde van 8 miljoen euro aan.

Btw-gesjoemel

"Bovendien is er gesjoemeld met de btw van de uurwerken", gaf het federaal parket vorige week aan. Bayats advocaat Jean-Philippe Mayence geeft dat laatste intussen toe. "Het kan dat er bepaalde zaken rond de btw-aangifte niet in orde waren. Maar de bedragen die genoemd worden, kloppen echt niet. Die lege verpakkingen zijn trouwens gewoon een verzameling waar mijn cliënt al zijn hele leven mee bezig is. Zoals anderen munten of postzegels verzamelen, dat mag toch?"

Die uitleg wordt door speurders op hoongelach onthaald. "Laat Mayence dan ook maar eens uitleggen waarom die 'onschuldige' verpakkingen in een geheim compartiment zaten. Op maat gemaakt door een schrijnwerker. Als het toch maar een gewone verzameling is, hoeft dat toch allemaal niet?" Mayence was gisteren, ondanks verscheidene pogingen, niet bereikbaar voor een reactie.