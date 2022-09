Zwevezele Koers, de West-Vlaamse Sluitingsprijs, lokt heel wat mooie namen: “Mede dankzij andere datum”

“Dat we een mooi deelnemersveld konden samenstellen is een gevolg van diverse factoren”, verduidelijkt organisatievoorzitter Mathias Sap. “Onze datum is gewijzigd, we zitten twee weken vroeger dan normaal. Anders organiseerden we de eerste vrijdag na de eerste zondag in oktober. In het verleden merkten we dat veel renners dan al gestopt waren of dat het niet paste in hun programma. Vandaar dat we opteerden om aan te sluiten in de week met het Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp en de Omloop van het Houtland in Lichtervelde. Een goeie keuze want het was voor ons iets makkelijker om renners aan te trekken.”