Zwevegem Sport ontslaat trainer Christophe Bostoen: “Als mayonaise niet pakt, moet er iets gebeuren”

VOETBAL TWEEDE PROVINCIALE BTweedeprovincialer Zwevegem Sport heeft zijn trainer Christophe Bostoen ontslagen en dat is toch wel verrassend aangezien de competitie al twee maanden stilligt. “Het was een moeilijke beslissing”, geeft voorzitter Tom Desmet aan. “En akkoord, qua timing is het vreemd om nu een trainer te ontslaan.”

“De trainingen en het tactische inzicht van Christophe Bostoen zijn super, maar met een op papier redelijk sterke ploeg halen we te weinig punten (vier op twaalf, red.). We moeten hiervoor niet alle schuld in de schoenen van de trainer schuiven, want ook de spelers hebben daarin hun verantwoordelijkheid. Het is met spijt in het hart dat we die beslissing nemen.”

“Zoiets is nooit leuk. Zeker niet naar Christophe toe als mens. Maar als de mayonaise niet pakt, moet er iets gebeuren”, gaat Desmet voort. “Het is ook een beslissing in functie van de besprekingen met de spelers naar volgend seizoen toe. Ze willen weten wie er volgend seizoen bij Zwevegem aan het roer zal staan. Het is een algemeen gegeven dat tegen kerstdag, met of zonder corona, elke ploeg al ongeveer weet wie er blijft en wie er vertrekt. We willen nu rustig de tijd nemen om te beslissen wie er zal overnemen.”

“Aangezien er maar een halve competitie zal worden gespeeld, hebben we niet veel tijd meer om ons seizoen nog te redden. De herstart wordt heel belangrijk. Hopelijk kunnen we halfweg februari opnieuw voetballen. Tenminste, als de kantine open mag, want anders heeft het geen zin om weer op te starten.”

Nieuwe wind

Sedert een paar jaar waait er een nieuwe wind bij de Draadtrekkers. De club heeft ook een grotendeels vernieuwd bestuur. “Financieel zit het bij ons redelijk goed”, geeft de preses aan. “Gelukkig liggen de uitgaven wat stil. Bij ons is alles gekoppeld aan winst of verlies. We hebben het geluk dat er weer schwung zit in de club. Enkele belangrijke sponsors zitten in de Raad van Bestuur. Dat was ook één van mijn voorwaarden, toen ik aanvaardde om de nieuwe voorzitter te worden”, besluit Desmet. “Wie betaalt, helpt mee beslissen.”

Christophe Bostoen was zeven jaar aan de slag bij Zwevegem Sport. Eerst als assistent van Lionel Ladon en nadien als hoofdtrainer.