Zwarte zondag voor Pepingen-Halle: deze ploeg is echt een degradatiekandidaat

Voetbal tweede nationale BWie slap aan een match begint en slap een match beëindigt, kan in het voetbal niet winnen. Of nog: wie maar één bal tussen de palen krijgt in negentig minuten, kan in het voetbal niet winnen. De voorbije weken speelde Pepingen-Halle goed, maar kreeg het geen loon naar werken. Tegen Belisia Bilzen was gewoon slecht. Gevolg: een 0-4-pandoering.

Vooraf werd Pepingen-Halle in diepe rouw gedompeld door het overlijden van Marc Bovri. Luc Verdood verwoordt het juist. “Het is droevig te vernemen dat Marc Bovri de zware strijd die hij moest leveren, heeft opgegeven. Hij was binnen de SK-familie een meubelstuk. Als speler maakte hij zijn opwachting bij de eerste ploeg. Daarna ging hij als hulptrainer aan de slag bij SK Halle. In het seizoen 2005-’06 zorgde hij mee voor de titel. Steeds zorgde voor hij de sfeer in de groep, ook tijdens de stages.”

Voorzitter Hans Vanderheyden sloot zich hierbij aan. “Marc ‘Bovve’ Bovri was een begrip binnen de club. Hij was een steunpilaar waar iedereen kon op rekenen.”

Meteen onder druk

In deze moeilijke omstandigheden moest er uiteraard ook gevoetbald worden. Belisia probeerde de thuisploeg meteen onder druk te zetten door de bal op te eisen. De vrijstaande Allegra – Doudaev en Emmaneel ontbraken door blessures – mocht centraal alleen voor doel opduiken en beheerst afwerken. Enkele minuten later bediende Wijnen Allegra. Die scoorde een tweede keer. Belisia was heer en meester. Beterschap na de pauze? Geen moment. Vandecaetsbeek en Wijnen tekenden voor het 0-4-eindverdict. Doelman Martin Vandervorst was nog een van de betere thuisspelers. Daarmee is alles gezegd.

Toch optimisme

Manager Christophe Walravens blijft hopen. “Het was gewoon slecht tegen Belisia. Het klopt ook dat we in de gevarenzone blijven en de concurrentie punten pakt. De voorbije weken kenden we ontzettend veel pech, maar ik erken onze situatie. Toch hebben we ons lot in eigen handen. De komende weken nemen we het vaak op tegen ploegen die in onze omgeving van de rangschikking staan. Dat begint zaterdag al, wanneer we op bezoek gaan bij rechtstreekse concurrent Lebbeke.”

Pepingen-Halle: Vandervorst, Morias, Abbou (43’ Van Belle), Pé, Bosmans (46’ Vandenberghe), Ertveldt, Dailly, Neef (69’ Vandenbrande), Chiffi, El Ouamari, Mayanga.

Bilzen: Cascio, Vandecaetsbeek, Paulus, Cauwenberg, La Mantia, Allegria (85’ Quadflieg), Wijnen, Lathouwers, Wagemans (80’ Landuyt), Wang, Martin Suarez (87’ Bambi N’Zanga).

Doelpunten: 13’ en 21’ Allegria (0-1 en 0-2), 65’ Vandecaetbeek (0-3), 85’ Wijnen (0-4).

Geel: Dailly, Cauwenberg.

