Zwarte Leeuw-voorzitter Willy Fransen stelt zich vragen bij halvering competitie: “Wat zullen sponsors doen?”

VOETBAL DERDE NATIONALEBij Zwarte Leeuw houden ze een dubbel gevoel over aan de beslissing van Voetbal Vlaanderen om half februari de competitie te hervatten. “Enerzijds zijn we blij dat er een perspectief is, maar anderzijds vind ik het jammer dat er maximaal één helft van de competitie zal afgewerkt worden”, vertelt voorzitter Willy Fransen.

Fransen zit nog met heel wat vragen. “Hoe zit het met aantal supporters? Welke beperkingen gelden er bij de herstart nog? Wat met onze sponsors?”, aldus een bezorgde Fransen. “Die bedrijven hebben bijvoorbeeld betaald voor een volledig seizoen, maar wat zullen die mensen doen, nu er maar een halve competitie gespeeld zal worden. En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat ook vorig seizoen al abrupt is afgebroken. Bovendien hebben de meeste zelfstandigen het niet eenvoudig in deze periode.”

Quote Ik hoop dat de limiet van maximum vierhon­derd toeschou­wers per match herbekeken wordt. Voor de weinige derby’s die we nog hebben is dat te weinig Voorzitter Willy Fransen

Dat geldt ook voor Zwarte Leeuw. “De vaste kosten zoals het onderhoud en de huur van de terreinen blijven gewoon doorlopen en dat terwijl er niks binnenkomt. Daarom hoop ik dat de limiet van maximum vierhonderd toeschouwers per match herbekeken wordt, want voor de weinige derby’s die we nog hebben is dat gewoon te weinig. Zeker omdat we waarschijnlijk nog een tijd geen nevenactiviteiten zullen mogen organiseren, waardoor de entree en de kantine onze enige bron van inkomsten zijn.”

Beter dan niks

Toch probeert Fransen de moed niet te verliezen. “Natuurlijk had ik gehoopt om begin januari, zoals eerst op tafel lag, de competitie te hervatten en nog zoveel mogelijk wedstrijden te spelen, maar nu dat niet haalbaar blijkt, is de beslissing van Voetbal Vlaanderen beter dan niks zeker. Het moet alleen mogelijk zijn om weer publiek te ontvangen, want anders is het financieel niet haalbaar en heeft het dus ook weinig zin om te herstarten. Dan lopen de onkosten alleen nog maar hoger op.”

Budget naar omlaag

Fransen kijkt ook al vooruit naar volgend seizoen. “Andere jaren beginnen we nu ongeveer al het komende seizoen voor te bereiden, maar dat zal nu niet evident worden. Hoe kan je sommige jongens bijvoorbeeld beoordelen als je amper drie competitiematchen gespeeld hebt? Bovendien hebben we op dit moment totaal nog geen zicht op het budget van volgend jaar. Eén ding is wel zeker: het wordt een hele puzzel, want het budget zal helaas naar beneden moeten. Al zijn dat zorgen voor later. Laat ons nu eerst maar focussen op dit seizoen, want ik zou ook op sportief vlak niet graag in de problemen komen”, besluit Fransen. “Het mag dan een bijzonder korte competitie worden. De ambitie is en blijft de linkerkolom.”

