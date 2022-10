Zware hersenschudding Pletinckx, OHL morst met de punten

Voetbal Jupiler Pro LeagueNul-nul bij STVV is op zich geen slecht resultaat. Maar er zat méér in voor OHL, dat de jongste weken met de punten morst: 5 op 18, dat kon veel beter. Al ging op Stayen de aandacht vooral naar Ewoud Pletinckx, die een zware hersenschudding opliep.

Na twintig minuten bokste doelman Cojocau een scherpe Truiense voorzet weg, en ramde daarbij met de heup in alle hevigheid het hoofd van Pletinckx. Die was een tijdje groggy en werd dan naar het ziekenhuis afgevoerd, waar de diagnose ‘een zware hersenschudding’ luidde. De centrale verdediger moest de nacht in het ziekenhuis doorbrengen. Het jongste nieuws over zijn gezondheidstoestand leest u elders in de krant.

5 op 18

Na de uitsluiting van Al Dakhil op het uur, kreeg OHL in een sterk laatste halfuur voldoende mogelijkheden om de wedstrijd te winnen. De bedrijvige Tamari, de alomtegenwoordige De Norre, topschutter Gonzalez, aanvoerder Maertens en de ingevallen Holzhauser lieten goede kansen liggen. In een magere eerste helft was ook Malinov al dicht bij de 0-1 gekomen. Daarmee blijft OHL steken op vijf punten uit de jongste zes wedstrijden, waarin de Leuvenaars al te dikwijls hun momenten niet pakten.

Marc Brys wil dan ook niet horen praten over een dipje. “We wonnen met 2-5 in Waregem en speelden vervolgens tegen Genk één van onze beste wedstrijden van het seizoen. De 4-2-nederlaag in Eupen kwam er alleen omdat een aantal spelers met een voedselvergiftiging niet voluit konden gaan.”

Tegen Racing Genk en Eupen liet OHL door telkens een strafschop te missen bovendien de kans liggen om op voorsprong te komen. En op Stayen werd tien minuten voor tijd een goal van de goed ingevallen Patris afgekeurd wegens een imaginaire voorafgaande duwfout. “Daar voelen we ons tekort gedaan”, zei Brys.

Hoe dan ook, wil OHL blijven meestrijden voor een de top acht-plaats, moet het zijn statistieken naar boven bijsturen. Veertien doelpogingen in één wedstrijd, is best oké. Maar slechts twee ervan binnen de doelpalen – en één, van Tamari, op de paal – is wat magertjes. “Het zit momenteel allemaal een beetje tegen”, zei Casper De Norre, die zijn 150ste wedstrijd in de hoogste klasse speelde. “We moeten weer in een positieve flow komen.” Graag al volgende zondag, thuis tegen AA Gent.

Lees ook: Meer voetbal in de JPL