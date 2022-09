Zwak RSCA Futsal mag niet mopperen met 2-2-puntendeling in Antwerpen

Men speelt, zoals men opwarmt. Anderlecht toonde zich in de eerste helft weinig geconcentreerd. Te veel balverliezen zorgden voor te weinig kansen. Doelman Roncaglio bewees te kunnen meevoetballen en trof het doelhout. Even later kwam hij goed weg met geel, toen een ingreep op de doorgebroken Buyl niet strenger werd bestraft. Op slag van rust kreeg Roncaglio alsnog rood na een overbodige charge op Haid El Assiri. Merkwaardig genoeg kreeg RSCA met een man minder wel een goede kans via Grello. Na de rust kreeg Antwerpen enkele goede mogelijkheden. De prijs van de strijdlust verdienden ze, maar scoren lukte vooralsnog geen van beide ploegen. Op het halfuur opende Rescia op aangeven van Diogo dan toch de score voor de Brusselaars. Zeven seconden later leed Roninho balverlies en zorgde Haid El Assiri voor de verdiende gelijkmaker. Vijf minuten later bracht Edu RSCA weer op voorsprong. Andermaal was de vreugde van korte duur. El Fakiri zorgde met een knal voor de gelijkmaker. In de slotfase gingen de bezoekers met vliegende keeper spelen. Overmoed? Misschien wel, want Antwerpen kreeg tot drie keer toe de kans om de winnende treffer aan te tekenen. Nederigheid siert de mens.

De ref is onverbiddelijk en stuurt Diego Roncaglio (geel) naar de tribune. Fits vraagt uitleg.

Coach Cragnaz

Coach Luca Cragnaz was eerlijk in zijn analyse, zelfs als het over de arbitrage ging. “Laat mij eerst beginnen met te stellen dat ons spel niet goed was. We moeten de hand in eigen boezem steken. Te veel slechte passen, te weinig diepgang, onnodige balverliezen, … ik kan nog even doorgaan. Antwerpen verdient een pluim, ze hebben het ons moeilijk gemaakt. Toch wil ik ook wijzen naar de arbitrage die niet consequent was. Ik discussieer niet over de uitsluiting, maar de scheidsrechters waren op enkele cruciale momenten niet op de afspraak. Er werd ons een strafschop onthouden. Daarnaast had ik de indruk dat we zwaarder geviseerd werden dan de tegenstander. Versta me niet verkeerd, we verloren geen punten door de arbitrage, maar ik mag het probleem wel aankaarten.”

Tomic-Jelovcic: een modern kerstverhaal

Voor Dragan Tomic en Franco Jelovcic werd het in meerdere opzichten een nare week. Eerstgenoemde geeft toelichting. “Het was een zeer hectische week. Hoewel we een bindend huurcontract hebben, werden we deze week uit onze appartementen gezet. De huishuur was nochtans betaald en we hielden ons aan alle regels die wettelijk bepaald zijn. Op een bepaald moment heeft de huiseigenares op eigen houtje de sloten vervangen, zodat we niet meer binnen konden! De politie werd erbij gehaald. Zij hebben de deur geforceerd. De pesterijen bleven aanhouden. Water en elektriciteit werden afgesloten. Op nieuw werd de politie opgetrommeld. Tot acht keer toe hebben ze moeten uitrukken. Uiteindelijk zijn we in de nacht van donderdag op vrijdag kunnen verhuizen naar een andere woonst in Asse. Ik hoef u niet te vertellen dat dit verhaal een staartje krijgt voor de rechtbank. Ik hoef evenmin te vertellen dat het moeilijk was om ons te concentreren op de match. We lagen om drie uur ’s nachts in ons bed. Ik wil dit evenwel niet als excuus inroepen voor ons puntenverlies in Antwerpen.”

Franco Jelovcic voegt daar nog aan toe dat de situatie tijdelijk opgelost is. “Het was geen fijne week. Mijn vrouw is hoogzwanger. Volgende week bevalt ze van ons tweede kindje. Als je dan in het midden van de nacht moet verhuizen is dat geen fijn verhaal. Het lijkt wel een modern kerstverhaal. Gelukkig hebben we nu onderdak gevonden en kunnen we ons weer op het voetballen concentreren.”

Doelpunten

Doelpunten : 31’ Rescia (0-1), 31’ Haid El Assiri (1-1), 36’ Edu (1-2), 37’ El Fakiri (2-2).