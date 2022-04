Zwak Avanti Stekene verliest op eigen veld van SK Sint-Niklaas: “Slecht, ondermaats. Te veel jongens onder hun niveau”

De eindronde is lava. Avanti Stekene kon een uitstekende zaak doen in de strijd om de topvijf, maar speelde onherkenbaar zwak tegen SK Sint-Niklaas en ging verdiend de boot in. “Een collectieve offday”, sakkerde coach Rieno Van Oost. ‘t Zal de middenmoot worden voor de Stekenaars.

Rieno Van Oost is niet de man die er lang om heen danst. Straight to the point, eerlijk de analyse. De vinger onmiddellijk naar de wonde. “Het was slecht. Ondermaats”, zo vatte hij de prestatie van Avanti Stekene samen.

En gelijk had-ie. In de eerste helft hielden de Stekenaars de schijn nog hoog - kwamen ze op voorsprong dankzij een héérlijke knal van aanvoerder Janssens - , na de pauze zakten ze evenwel volledig door het ijs. Van Oost: “Maar ook in de eerste helft hadden de bezoekers al twee keer kunnen scoren. Ik had de jongens in de rust verwittigd dat het beter moest of dat we anders de boot in zouden gaan. Die voorspelling is uitgekomen.”

Offday

“Te veel jongens bleven onder hun niveau”, analyseerde Van Oost. Die mag dan wel waarzeggende gaven hebben, ook hij moest het achteraf gissen naar een verklaring. “Een collectieve offday? Zo zou je dat kunnen noemen.”

Het excuus dat er heel wat kwaliteit nààst het veld stond - Verstraeten, Mombers, Mag’kavula, om er een paar te noemen -, wilde Van Oost niet inroepen. “Ik zal me nooit wegsteken achter de afwezigen. De jongens die op het veld staan, zitten in de kern, dus ga ik ervan uit dat zij het niveau van derde amateur aankunnen.” Ook de eventuele druk omwille van een mogelijk eindrondeticket had volgens de coach géén rol gespeeld.

Nooit in de problemen

Feit blijft dat het seizoen van Avanti hierdoor hoogstwaarschijnlijk in de plooi ligt. Geen eindronde voor Stekenaars, wel de middenmoot. “Wij staan waar we moeten staan. De plaats waar we zullen stranden, is de plaats waar we op basis van dit seizoen thuishoren”, klonk Van Oost nuchter. Ook hij weet dat die plaats allerminst een schande is voor een ploeg als Avanti Stekene.

Tussen z'n teleurstelling door besefte de Meetjeslander dat de Stekenaars een meer dan degelijk seizoen achter de rug hebben. Van Oost: “Het is héél positief dat we nooit in problemen kwamen en dat we het hele seizoen in de linkerkolom hebben gestaan.”

Grote conclusies zal Van Oost op basis van deze non-prestatie dan ook niet trekken. “We spelen een slechte match. Bon, dat kan eens gebeuren”, besloot hij mild. “Een offday, meer hoeven we hiervan niet te onthouden.”

Avanti Stekene – SK Sint-Niklaas 1-2

Avanti Stekene: Van Steelant, Erikci, Van Severen (70’ D’heer), Van Spittael (60’ De Smet), Mennes, Franssens, De Rudder, Klippelaar, Goossens, Criel (77’ Van Buynder), Aerts.

SK Sint-Niklaas: Van Hove, Aps, Delanoy, El Hamdaoui (70’ Balogun), Van Goethem, Nachtegael (62’ De Clercq), De Saegher, Vermincksel (75’ Van Laere), Laurens, De Oliveira, Mulume.

Doelpunten: 20’ Franssens (1-0), 54’ El Hamdaoui (1-1), 88’ Van Laere (1-2)

Geel: Van Goethem, De Rudder, De Oliveira, Delanoy, Mennes.