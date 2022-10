Zwaargehavend Leuven Bears pas in de slotfase onderuit tegen Antwerp Giants

Basketbal BNXT LeagueLeuven Bears is er niet in geslaagd om te stunten op het veld van Antwerp Giants. Zonder drie kernspelers kregen enkele jongeren meer speelkansen. De broers Nunes en Roel Bucumi deden het uitstekend, maar moesten in de laatste minuut alsnog een 61-57-nederlaag toestaan. Versterking is intussen op komst.

Leuven Bears speelde een sterke partij in Antwerpen. De jongeren toonden zich gezond agressief. Bijgestaan door vijf anciens konden ze in het derde quarter zelfs zeven punten uitlopen. Op kousenvoeten kwam de thuisploeg terug in de match. In de slotfase ging KeVaughn Allen nog voor de gelijkmaker, maar zijn driepunter ging niet door het net.

Het woord van de coaches

Giants-coach en ex-Leuvenaar Ivica Skelin had een pluim over voor de Bears. “De tegenstander was duidelijk zeer goed voorbereid. Ik moet hen feliciteren voor hun niet aflatende inzet.” Na afloop van de match toonde coach Eddy Casteels zich ondanks de nederlaag toch tevreden. “Het werd een fysiek duel. De fans hebben kunnen genieten van een spannende match. Details en kleine beslissingen zorgden voor het eindresultaat. Dat was in ons nadeel. Toch moet ik het hele team feliciteren. Tot de laatste minuut hebben ze gezwoegd. Dat verwacht ik ook van mijn spelers. Inzet is onze identiteit en dat weet iedereen. Wouter Willems, Thibault Vanderhaegen en Brevin Pritzl zullen pas in januari terugkomen. We rekenen ook op dat drietal. Ik ben blij dat de broers Nunes en Roel Bucumi daar nu hun voordeel uit kunnen halen. Voor hen is dit een opportuniteit. Ik hoop wel dat er snel versterking komt.”

Jamal McMurray

Door de langdurige blessures van Wouter Willems, Thibault Vanderhaegen en Brevin Pritzl moest de clubleiding op zoek gaan naar bijkomende versterking. Die versterking kwam er sneller dan verwacht. Enkele uren na de match maakte de club de komst bekend van Jahmal McMurray. De vijfentwintigjarige Amerikaan ondertekende een contract tot eind december. McMurray is een guard (1m83) die het laatst actief was in de Turkse competitie bij Ankara Anadolu. Hij heeft een degelijk shot in huis, maar staat ook zijn man in verdediging.