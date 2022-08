Zwaar teleurgestelde Yannick Thoelen is scherp na nederlaag op Stayen: “STVV toonde meer drive, meer honger”

Aangeslagen. Zo kunnen we het best omschrijven met welk gevoel Thoelen de pers te woord stond op Stayen. Aanvallend speelde Malinwa niets klaar in Sint-Truiden. Het prinsheerlijke doelpunt van Hairemans op vrije trap viel uit de lucht. Wat volgde, was alweer niet goed verdedigen. “We hebben het volledig weggegeven”, opende Thoelen. “‘We moeten elke week drie, vier of zelfs vijf doelpunten maken om te winnen’, vertelde de trainer in de kleedkamer. Dat lukt niet elke wedstrijd. We moeten beter verdedigen, ook neem mijn verantwoordelijkheid daarin.”

De balans na verplaatsingen bij KV Oostende, Cercle Brugge en STVV: 1 op 9. Drie keer was de prestatie ondermaats. Een schril contrast met het enthousiasme van de voorbije thuiswedstrijden tegen Union en Westerlo. “Het verschil tussen uit en thuis is groot, té groot. Dat moeten we snel omdraaien, want anders ga je elke verplaatsing strijden om achteraf met lege handen terug te keren. Intern moet daar toch eens over gesproken worden. Voor onze supporters tonen we wel drive. De wedstrijd tegen Westerlo illustreerde dat. Of het een mentale kwestie is? Ik heb er momenteel geen verklaring voor. Ook andere ploegen hebben wel eens af te rekenen met een ‘uitcomplex’. Al mogen we dat er nu ook nog niet van maken”, besluit de doelman. Over twee weken volgt de verplaatsing naar KV Kortrijk. Lukt het in het Guldensporenstadion wel?