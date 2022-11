Zwaar gehavend Brussels ondergaat in Leuven de wet van de sterkste, Jonathan Tabu zwaait af!

Brussels speelde met een gehavende ploeg in Leuven. Ekamba, Pipiras en Zilka lagen met verschillende blessures in de lappenmand. Llorente speelde ondanks een ontsteking. Het werd tevens de laatste match van Jonathan Tabu in de hoofdstad. De Belgian Lion had een open contract en kan nu ingaan op een aanbieding uit de Italiaanse competitie. Eerstdaags legt hij fysieke testen af. Sportief manager Nikkel Kebsi getuigt. “Jonathan Tabu heeft ons inderdaad laten weten dat hij een aanbieding op zak heeft uit Italië. Vermits zijn contract bij ons van onbepaalde duur was, kan hij dus probleemloos vertrekken. Dat wisten we vooraf ook. Uiteraard vinden we het jammer dat we een speler van zijn niveau zullen moeten missen, maar we zijn tegelijk ook dankbaar dat hij ons heeft willen helpen.”