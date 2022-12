ZVK Eisden-Dorp houdt één helft stand tegen Anderlecht en Full Hasselt boekt belangrijke zege tegen Anderlecht: “Tevreden met prestatie”

FUTSAL EERSTE NATIONALEEr vielen weinig verrassingen te noteren op de negende speeldag van het Futsal in de hoogste nationale reeks. ZVK Eisden-Dorp ontving leider Sporting Anderlecht (met ex-Eisdendoelman Bram Meyers) en dit zorgde voor een bomvolle Helixhal. Na een knappe eerste helft schoof de thuisploeg uiteindelijk nog met overdreven cijfers onderuit. Pibo Bilzen beet in Moeskroen flink van zich af, maar moest met kleine cijfers het onderspit delven. Full Hasselt deed de beste zaak. Het team van Petros Papanicolaou won het belangrijk duel tegen Hamme en mag in de rangschikking opnieuw naar boven kijken.

Het futsal leeft in Maasmechelen. Het duel tegen leider RSCA Futsal lokte meer dan vijfhonderd toeschouwers naar de Helixhal en voor het eerst werden een zestigtal vip-diners geserveerd. Met doelpunten van Benneth en Glenn Vaelen hield de thuisploeg in de eerste helft goed stand. Twee snelle Brusselse goals na de rust deden evenwel snel de deur dicht.

Verdienstelijke wedstrijd

“We speelden voor de rust een meer dan verdienstelijke wedstrijd”, blikt kapitein Brecht Peulen terug. “We klommen zelfs eventjes op voorsprong, maar je weet ook dat dit niet houdbaar is. RSCA Futsal is een profclub en plaatste zich onlangs nog voor de Final Four van de Champions League. Na de rust zetten de Brusselaars de puntjes op de i en sloegen genadeloos toe. Het is niet deze wedstrijd die je moet winnen. Volgende week spelen we in en tegen Pibo Bilzen. Dat duel is veel belangrijker”, aldus Peulen.

Eisdens coach Guy Beckers sloot zich bij deze woorden aan. “RSCA Futsal is als ploeg buiten categorie. Toch hebben we ons goed verdedigd. Waarom we bij een 2-4-achterstand met een vliegende keeper gingen spelen? Bedoeling was om de bal in eigen rangen te houden. Maar de profs van RSCA Futsal straften dit leep af. Ondertussen zet de club met het aanbieden van vip-diners weer een nieuwe en succesvolle stap in hun werking.”

Doelman Bram Meyers speelde in vroegere jaren nog voor Eisden. Nu verdedigt hij mede het doel bij Sporting Anderlecht. “Vorige week keepte ik nog in de bekerwedstrijd Gent. Vandaag mocht ik na de rust invallen”, vertelt Meyers. “Een pluim voor mijn ex-ploeg die met allemaal Limburgse spelers uitgroeide tot een stevige middenvelder. Ondertussen kijkt mijn club uit naar de Final Four die in mei plaatsvindt in Polen of Spanje.”

Belangrijke zege

Full Hasselt deed tegen Hamme wat het moest doen: winnen. Al liep dat niet van een leien dakje. Doelman Vrancken hield zijn team met een aantal knappe reddingen overeind. “Na de winstwedstrijd tegen Pibo Bilzen schoven we in de bekerwedstrijd tegen Charleroi ongelukkig en onverdiend in de slotfase onderuit”, zegt doelman Dries Vrancken. “Tegen Hamme klommen we snel naar een 2-0-voorsprong. Daarna liep het minder vlot en hadden we moeite toen zij met een vliegende keeper gingen spelen. Kenneth Vanderheyden zorgde uiteindelijk voor de bevrijdende treffer. Met deze driepunter kunnen we weer naar boven kijken en hebben we zowel Moeskroen als Eisden-Dorp in het vizier”, concludeert Dries Vrancken.

Full Hasselt - Hamme 4-1

Doelpunten: 14' Kaddouri (1-0), 26' Halim (2-0), 37' Carlos Hernando (2-1), 38' Vanderheyden (3-1).



ZVK Eisden-Dorp - Anderlecht 2-9

Doelpunten: 4' D’Angelo (0-1), 5' B.Vaelen (1-1), 7' G.Vaelen (2-1), 8' Jelovcic (2-2), 14' Diogo (2-3), 21' D’Angelo (2-4), 23' R. Da Silva (2-5)30' Diogo (2-6), 32' R. Da Silva (2-7), 35' Diogo (2-8), 36' Jelovcic (2-9).



Moeskroen - Pibo Bilzen 3-1

Doelpunten: 8' Lambeets (1-0, o.g.), 10' Greco (2-0), 12' Dochez (2-1), 33' Ferreira (3-1).



