ZVK Eisden-Dorp en andere Limburgse teams nemen competitiestart in mineur. “Individuele fouten werden cash betaald”, baalde Guy Beckers

De start van de futsalcompetitie in de hoogste nationale reeks verliep voor onze Limburgse teams in mineur. Enkel Group Borgloon sleepte tegen Malle een puntendeling uit de brand. ZVK Eisden-Dorp, Los Leones Hasselt en Pibo Bilzen konden geen punten sprokkelen. ZVK Eisden-Dorp dat vorig seizoen een schitterende start nam, verloor in Hamme met 5-2. “Persoonlijke foutjes werden cash betaald”, baalde coach Guy Beckers achteraf.

Voor ZVK Eisden Dorp startte de openingswedstrijd in Hamme onder een slecht gesternte. Door files alom duurde de busreis meer dan drie uren. Zeker niet ideaal om na een korte opwarming de partij aan te vatten. “En toch namen we een goede start met verschillende kansjes”, blikt Eisdens coach Guy Beckers terug. “Alleen slikten we te gemakkelijk doelpunten en waren we steeds op achtervolgen aangewezen.” Toch bleef Eisden aanklampen. Pär Janssen en Joren Paulus konden milderen en de Maaslanders leken een tweede adem te vinden.

Een fel aangevochten beslissing van de scheidsrechter brak echter de veer. “Toen Khalid Ait Salah onderuit getrokken werd, verwachtte iedereen zich aan een rode kaart”, zegt Guy Beckers. “Maar de scheidsrechter zag het anders en bij de daarop volgende aanval werd het 4-2. Een onbegrijpelijke beslissing van de scheids en cruciaal voor de afloop van de wedstrijd. Tegen vier Hammenaars hadden we zeker kunnen scoren en kreeg je een ander verhaal. Nadien gingen we nog wel risico’s nemen, maar een terugkeer zat er niet in. Anderzijds moet ik ook toegeven dat we niet onze beste wedstrijd speelden. Domme foutjes werden cash betaald en het ontbrak ons aan efficiëntie. Een compliment voor onze tegenstander die verrassend degelijk presteerde”, aldus Beckers.

Snel naar veilige oorden

Over de doelstelling van dit seizoen, is Guy Beckers duidelijk: “We willen ons zo snel mogelijk redden. Maar dat zal niet gemakkelijk zijn. Gelukkig zijn we niet alleen. Een vijftal andere ploegen zitten in hetzelfde schuitje als wij. Week na week zullen we ons moeten bewijzen. Het programma is echter niet van de poes. We treffen nu achtereenvolgens Chatelet, Herentals en Hasselt. Hopelijk vinden we snel onze draai”, besluit Eisdens coach Beckers.

Hamme - ZVK Eisden-Dorp 5-2

Doelpunten: 2' Rajh (1-0), 5' Janssen (1-1), 6' Arbaoui (2-1), 13' El Hammouchi (3-1), 19' Paulus (3-2), 25' Deladrière (4-2), 26' Pazelj (5-2).

Group Borgloon - Krijnen Malle 2-2

Doelpunten: 1' El Bouazzaoui (1-0), 15' Nyali (1-1), 32' El Merboh (2-1), 33' Ahidar (2-2).

Chatelet - Los Leones Hasselt 5-3

Doelpunten: 4' Dujacquier (1-0), 10' El Mansouri (1-1), 19' Rahou (2-1), 25' Gündagan (3-1), 30' Carello (4-1), 32' Kaddouri (4-2), 34' Chïbaï (5-2), 36' Kaddouri (5-3).

ZVC Pibo Bilzen - Topsport Antwerpen 1-9

Doelpunten: 3' en 11' Sababti (0-1 en 0-2), 17' Zaaf (0-3), 23' Ettalaki (0-5), 28' El Moukhtari (0-5), 30' Zaaf (0-6), 33' Achalbi (0-7), 35' Sababti (0-8), 37' Achalbi (0-9), 38' Dochez (1-9).