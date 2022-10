Zusterduel bij de familie Krenicky tussen Baska en Charlotte tijdens de clash tussen Asterix Avo en LVL Genk: “Dubbele motivatie”

volleybal LigaDe nationale volleybalselectie is nog maar net teruggekeerd van het WK volleybal in Nederland. Geen rustpauze voor de Yellow Tigers die in ons land volleyballen, maar wel een extra sprint naar de start van de nationale competitie in de Liga. Zaterdag begint het spektakel in de hoogste reeks van het vrouwenvolleybal.

En de ‘battles’ op de openingsspeeldag beginnen meteen met een zusterduel tussen de twee volleybalsters Baska Krenicka, spelverdeelster bij LVL Genk (geboren in Slowakije) en Charlotte Krenicky, setter van Asterix Avo (geboren in België). De geboorteplaats is de oorzaak van de verschillende achternamen binnen dezelfde familie. Tradities worden gerespecteerd.

Plaagstootjes

“We zien elkaar niet zoveel, want mijn zus Baska woont in Hasselt en ik in Leuven”, vertelt de 22-jarige nieuwkomer bij de club uit Beveren. “Het is superleuk om zaterdag tegen elkaar te spelen. Het zorgt voor een extra drijfveer en een grote stimulans. Deze match veroorzaakt zelfs een dubbele motivatie, want LVL Genk was de club waar ik vorig jaar nog actief was én mijn zus is daar nu de eerste spelverdeelster. Ik heb goede herinneringen aan de Limburgse club. Ik was daar drie jaar actief. Eigenlijk vijf jaar, want eerst was ik bij Tongeren, later bij As en die zijn gefusioneerd met Genk.”

“Het is zaterdag de eerste competitiematch, dat is altijd speciaal”, verkondigt Charlotte Krenicky, die erg blij is met de enkele kansen die zij kreeg op het WK. “We gaan het duel tegen Genk aanpakken met een goede, positieve energie en een zeer gedreven uitstraling. Het is niet evident om als spelverdeelster op één week tijd de ‘fine-tuning’ met de aanvalsters te vinden. Maar dat komt in orde. We moeten de juiste afstemming even zoeken, maar dat zal snel groeien. Ik geloof heel sterk in het project van Asterix Avo. Ik word gewoon vrolijk omdat ik tegen mijn zus Baska mag spelen. Ik zal ze voor de wedstrijd zeker een dikke knuffel geven. Tijdens de match is het ieder voor zich. Misschien eventjes plagen en - niet slechtbedoelde - grapjes maken door het net heen. Maar vooral met de juiste mentaliteit en grote focus willen winnen.”

Titanenstrijd

Trainer-coach Kris Vansnick kon tijdens de drukke bezigheden met het nationale team nog tijd vinden om de voorbereiding van Asterix Avo op de voet te volgen en de wedstrijd tegen de Limburgers voor te bereiden. “De 8 speelsters die geen deel uitmaakten van de Belgische selectie hebben de aanloop naar de competitie, in samenwerking met de coaching-staff, heel goed aangepakt”, merkt coach Vansnick op. “Er is bijzonder goed werk geleverd, dat zie ik aan de individuele progressie van een aantal speelsters.”

“Het wordt dringen voor de eerste vier plaatsen”, voorspelt de trainer-coach uit Gooik. “Wanneer je iedereen mag geloven, komen er zeven of acht teams in aanmerking voor de top vier. Er zijn echter maar vier plaatsen beschikbaar die toegang geven tot de felbegeerde play-offs. Dus het wordt een wekelijkse titanenstrijd voor de overwinning. Iedere match opnieuw. Vooral de punten die op verplaatsing kunnen behaald worden, kunnen voor een extra bonus zorgen. We kijken vooral naar onze eigen prestatie en de stabiliteit in ons team. We moeten er meteen staan, want binnenkort wacht ons een zwaar programma met een bekerduel én een competitieduel tegen Tchalou Volley. Ik weet nu reeds dat de Waalse ploeg voor de verrassing wil zorgen.”

