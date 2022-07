Zussen Alix en Delphine Mariën naar halve finale EK hockey U21: “We worden de allerbeste vriendinnen”

Voor de Young Red Panthers werd het een knalprestatie in de groepsfase van het EK U21 in Gent. De speelsters van bondscoach Darran Bisley wonnen immers hun poule voor Spanje en Nederland, de finalisten van de vorige editie. “De groep hangt hecht aan elkaar en we hockeyen voortreffelijk samen”, klinkt het bij de zussen Alix en Delphine Mariën.

Dragons-speelsters Alix (19) en Delphine Mariën (20) genieten deze week in Gent van de sfeer op en naast het terrein op het EK U21. Een 1-0-zege woensdagavond tegen uittredend Europees kampioen Spanje leverde de Young Red Panthers in een groep met ook nog Nederland immers de eerste plaats op. De jonge hockeyvrouwen speelden knap tegen Spanje, het overwicht was groot, maar op het bevrijdende doelpunt – een nederlaag betekende immers de uitschakeling – was het wel wachten tot de voorlaatste minuut. Op dat moment speelde Spanje zonder keeper en Astrid Bonami profiteerde: 1-0.

“Het was inderdaad enorm spannend”, aldus Alix en Delphine Mariën. “We kregen kansen genoeg om de klus eerder te klaren, maar hun verdediging stond als een huis. Bij de strafcorners kon Spanje dan weer rekenen op een straffe lijnstopper. We lieten hier in Gent al knap hockey zien. Deze groep speelt mooi samen. Dat bleek ook tegen Wales (10-0-winst, red.). Er werden toen mooie doelpunten gescoord.”

Vrijdag halve finale tegen Engeland

De poule winnen voor Nederland en Spanje betekent voor de Young Red Panthers een enorme opsteker. De noeste arbeid van de voorbije maanden werd beloond. Terwijl Nederland het in halve finale moet opnemen tegen Duitsland, hockeyen de Belgische vrouwen vrijdag om 12.15 uur voor een plaats in finale tegen Engeland. Dat lijkt een haalbare kaart. “In de voorbereiding wonnen we een oefenmatch van Engeland met 4-0, maar dat wil helemaal niets zeggen”, aldus Delphine Mariën. “Engeland speelde ook sterk in de poule en groeit in het toernooi. Maar natuurlijk spelen we liever tegen hen dan tegen Duitsland (lacht).”

Eerste groot toernooi

Alix en Delphine Mariën hockeyen voor het eerst in een groot toernooi zij aan zij. “We delen deze week zelfs de kamer, we worden nog de allerbeste vriendinnen”, lacht Delphine Mariën, die ook al zes caps voor de echte Red Panthers verzamelde, maar net naast een selectie voor het WK in Spanje en Nederland greep. “Een grote ontgoocheling was dat niet. Ik ben nog jong en had het zien aankomen”, zegt ze. “De U21-groep betekent voor mij een beetje thuiskomen. Ik ben vooral blij dat ik voor het eerst aan een groot toernooi kan deelnemen. In het verleden gooiden blessures dikwijls roet in het eten.”

Jongere zus Alix geniet misschien nog meer. Zij studeerde acht maanden in de Verenigde Staten en arriveerde pas in april terug in België. “Bij mijn terugkeer mocht ik meteen aansluiten bij de groep U21”, vertelt ze. “Dat was in eerste instantie gewoon om mee te trainen en af te wachten wat het zou worden. Uiteindelijk haalde ik deze selectie en daar ben ik best wel fier op.”