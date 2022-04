Zusjes Edel en Sam Robyns (Initia Hasselt) zijn in hun afscheidsjaar klaar voor finale tegen Visé: “Nog één grote droom: de beker winnen”

HANDBAL BEKER VAN BELGIËZaterdag is het een hoogdag voor het handbal met de finales van de Beker van België in de Alverberg. De vrouwen starten om 17 uur met een duel tussen Initia Hasselt en Fémina Visé. Voor de Hasseltse zusjes Edel (28) en Sam Robyns (25) wordt het een speciale finale, want op het einde van het seizoen hangen ze hun schoenen aan de haak.

Handbal is bij de familie Robyns met de paplepel ingegeven, met een papa met een verleden in het handbal. Is broer Tom (30) profspeler in Frankrijk en sterkhouder bij de Red Wolves, dan zijn zussen Edel en Sam Robyns bij Initia Hasselt aan de slag. Kind aan huis bij de club en op handen gedragen door de trouwe aanhang.

Om kampioen te spelen zullen T1 Sarina Leenen en haar meisjes een mirakel nodig hebben. Wel dromen ze luidop van bekerwinst in Hasselt. In thuishaven Alverberg wacht in de finale Fémina Visé. De ploeg uit Wezet is dit seizoen de grootste titelkandidaat, maar in een finale kan alles. “Zo is dat”, trapt Edel Robyns een open deur in. “Visé is gezien hun ijzersterke seizoen favoriet.”

“Toch starten we met het vertrouwen dat we de beker in Hasselt zullen houden. Daar zijn meerdere redenen voor” gaat de zelfstandige thuisverpleegkundige voort. “In de halve finale wonnen we op overtuigende manier bij Sint-Truiden. Op dat moment had niemand zo’n klinkende prestatie verwacht. De laatste weken zijn we bovendien aan het groeien. Verleden weekend wonnen we met ruime 35-18 cijfers tegen Overpelt. We vatten de finale dus met vertrouwen aan.”

Quote Deze kern heeft voldoende kwalitei­ten om Visé te verslaan. We hebben de beste doelvrouw van de reeks en collectief zijn we een sterk geheel Sam Boyns

“Absoluut”, springt jongere zus Sam Robyns in. “Door corona en blessureleed liep ons seizoen niet naar wens. Veel wedstrijden moesten we noodgedwongen uitstellen en dan kan je geen fatsoenlijk ritme opbouwen. Deze kern heeft echter voldoende kwaliteiten om het topteam van T1 Werner Roef te verslaan. We hebben de beste doelvrouw van de reeks met Edith Cochici en collectief kunnen we altijd rekenen op een sterk geheel.”

Afwerking

“Alleen de afwerking blijft ons grootste zorgenkind”, pikt Edel Robyns weer in. “We krijgen elke wedstrijd een resem kansen. Veel schoten gaan rakelings naast of treffen de paal. Zelfs tegen Overpelt lieten we, ondanks 35 goals, open kansen onbenut. Of we deze week niet extra moeten trainen op de afwerking? Ik zal het tegen Sarina Leenen zeggen.(lacht) Toch blijf ik geloven in onze kansen tegen Visé. We zullen de steun van onze aanhang zeker nodig hebben, maar ik verwacht een volle, uitbundige Alverberg, zoals bij de Red Wolves, maar dan in het groen.”

“Visé heeft een sterk team en mikt op de dubbel”, weet spelverdeelster Sam Robyns. “Dit seizoen kwamen we al drie keer in actie tegen de Luikse meisjes, telkens moesten we nipt het onderspit delven. De laatste confrontatie in Visé verloren we met slechts één doelpunt verschil. Ik ga niet overdrijven, maar in die partij konden we zeker een vijftal doelrijpe kansen niet afwerken. Het is ons grootste struikelblok, maar zaterdag gaan we alle remmen losgooien en resoluut mikken op bekerwinst.”

Quote Lichame­lijk begint het allemaal door te wegen. Ja, we zijn nog jong, maar één maand geleden zakte ik door mijn rug. Dan begin je na te denken Edel Robyns

“Op het einde van het seizoen hangen we de schoenen aan de haak”, stelt Edel Robyns, die instaat voor de linkeropbouw. “Op mijn vierde begon ik te handballen. Initia Hasselt is een groot stuk van ons leven. Op twee jaar Bocholt na hebben we nooit elders gespeeld. Lichamelijk begint het allemaal door te wegen. Ja, we zijn zeker nog jong, maar één maand geleden zakte ik door mijn rug. Dan begin je na te denken hoor. Ook Sam kreeg haar deel van het blessureleed. Het is mooi geweest.”

“Inderdaad”, pikt Sam Robyns in. “We hebben altijd samen gespeeld en zijn ook buiten het handbal twee zussen die enorm fel aan elkaar hangen. Daarom hebben we samen beslist om eind dit seizoen te stoppen. We hebben nog één grote droom en dat is zaterdag de beker winnen. Driemaal is scheepsrecht zeggen ze vaak. Voor ons geldt vierde keer, goede keer. Of we dan niet meer dromen van de titel? Het kan altijd nog, maar de meest haalbare kaart is de Beker van België winnen. Schrijf maar op, die gaat naar Initia Hasselt.”

Lees ook: meer handbal