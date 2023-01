Zulte Waregem weer op twee punten van top zes: “We wisten dat eerste match na winterstop interessant kon zijn”

“We hadden er tijdens de trainingen en de oefenmatchen na de winterstop met de staf vaak op gewezen dat de eerste speeldag van 2023 wel eens heel interessant kon zijn”, beweert Essevee-trainer Kenny Engels. “We wisten dat Gent het altijd moeilijk heeft tegen Woluwe. Thuis kwamen ze ook niet verder dan 2-2. En in Woluwe is het nooit makkelijk. We hielden er rekening mee dat Gent daar wel eens iets zou kunnen laten liggen.”

Prez en Blumenthal

Dat is vrijdagavond gebeurd. Dus moest Zulte Waregem zaterdagnamiddag profiteren van die misstap. Wat al snel gebeurde. Imani Prez opende na acht minuten de score en drie minuten later stond 2-0 op het scorebord. “De matchen waarin we absoluut drie punten willen pakken proberen we altijd goed te starten”, gaat Engels verder. “Tegen Mechelen is dat gelukt. Bij de openingsgoal stonden we in twee passen aan de zestien van de bezoekers. Met een mooie trap tilde Imani ons op voorsprong. Even later kneep Luisa Blumenthal naar binnen. Haar voorzet met links waaide binnen. Geen owngoal denk ik, maar de beelden geven geen uitsluitsel.”