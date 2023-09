Zulte Waregem vergooit zege tegen Dender - Bostyn: “Dringend orde op zaken stellen in thuismatchen”

UAE Warriors Na winst in Abu Dhabi wil kooivech­ter Rustam Serbiev werken aan de populari­teit van MMA in ons land

In de Etihad Arena in Abu Dhabi won kooivechter Rustam Serbiev (25) zaterdag een UAE-kamp. Hij had amper 52 seconden nodig om Anar Huseyinov uit Azerbeidjan te vloeren. Serbiev hoopt de MMA (Mixed Martials Arts) in België populair te maken.