Zulte Waregem vanavond tegen Genk - Leye: “De best voetballende ploeg in deze competitie” - Vossen: “Speciaal”

Op Club Brugge kreeg de Waregemse centrumspits een open doekje van de Brugse fans toen hij naar de kant werd gehaald.

“Het bewijst dat ze in Jan Breydel altijd respect voor mij hebben behouden”, kon Vossen dat wel appreciëren. “Ook de komst van Racing Genk is weer ietwat speciaal voor mij. Uiteindelijk heb ik meer dan de helft van mijn loopbaan het shirt van Genk gedragen en meer dan honderd goals gemaakt. Het klopt dat ik dit seizoen nog niet kon scoren, maar daar maak ik me geen zorgen over. Ook niet over het feit dat ik op Club niet echt een doelkans aan de voet had. Vorig seizoen kon ik amper blij zijn met mijn 17 goals omdat we nauwelijks matchen wonnen. Nu loopt het lekker, met dat punt in Brugge als onverwacht extraatje. Eigenlijk zat er zelfs meer in dan 1 op 6 uit de duels met Antwerp en Club. Fysiek kunnen we het 90 minuten lang belopen, ook al vereist onze speelwijze enorm veel energie. Dat is een goede basis om verder op te bouwen en het verzorgde voetbal te brengen dat de coach nastreeft.”

Tijdig het hoofd leegmaken

Tussen de partij in Brugge op vrijdagavond en die vanavond tegen Genk lag voor Zulte Waregem een lange week, wat Mbaye Leye toeliet donderdag een vrije dag in te lassen.

“Het is belangrijk dat mijn jongens de kans krijgen de hoofden leeg te maken, want dit is een zeer intensieve periode”, zegt de Senegalees. “We moesten sommige trainingsuren ook aanpassen in functie van het extreem warme weer. Gelukkig zal zondag de ergste hitte voorbij zijn als wij tegen Genk starten. Hopelijk komt er veel volk naar het stadion. Het punt in Brugge heeft voor een positieve dynamiek gezorgd, maar de aanmoedigingen zijn enorm belangrijk voor ons jonge team.”

Zulte Waregem zakte na de zaterdagwedstrijden terug naar de rechterkolom van de rangschikking. Met 4 punten heeft het slechts één puntje meer dan de voorlaatste.

“Zo denk ik niet”, lacht Leye. “Ik kijk wie er voor ons staat en hoeveel ploegen we bij een zege kunnen voorbijsteken. Maar ik besef natuurlijk dat we ook nu weer voor een zware opdracht staan. Racing Genk is wat mij betreft de best voetballende ploeg tot dusver in het kampioenschap. Ook nadat Cyriel Dessers vertrokken is, hebben ze met Nemeth een sterke spits en met Paintsil en Trésor jongens die onder de nieuwe coach weer boven water komen. Maar het moet mijn spelers moed geven dat ze zowel op Antwerp als op Club Brugge hun voet naast die van een topteam konden plaatsen.”

Negen spelers voor kwartmiljoen

Het aandeel van Leye in de positieve gang van zaken binnen Zulte Waregem mag niet onderschat worden, al wijst de coach liever naar de uitstekende symbiose tussen hemzelf en CEO Eddy Cordier.

“Het is leuk vast te stellen dat ons harde werk oplevert”, zegt Leye. “Als je bedenkt dat Genk jongens van drie of vijf miljoen kan halen, terwijl wij twee spelers huren en voor de zeven andere aanwinsten amper een kwartmiljoen euro uitgaven, dan weet je dat we heel creatief te werk moesten gaan. Het basisidee bij ons is steeds om de concurrentie en dus het algemene niveau op te krikken. Dat was ook bij het aantrekken van Dani Ramirez zo, een speler met een individuele actie en een goeie laatste pas. Maar voor een fysiek veeleisende competitie als de Belgische heeft hij nog wat aanpassing nodig.”

De Spaanse spelmaker speelde vorige maandag mee in een oefenmatch die tegen FC Knokke met 2-1 werd gewonnen en waarin vooral de niet-basisspelers minuten mochten maken. David Hubert, op weg naar Anderlecht, droeg er voor het laatst de aanvoerdersband.

“We hebben voldoende middenvelders, maar het vertrek van David is zeker een verlies op het menselijke vlak”, besluit Leye. “Een charmante jongen met een superhouding, die belangrijk was om jonge spelers bij te staan. Anderlecht maakt met hem een goeie keuze. De mercato duurt nog drie weken, er kan nog wel wat gebeuren. Voor Dompé en Gano is er interesse, maar geen concreet bod. Zinho is weer helemaal fit en moet nu enkel nog ritme opdoen. Inkomend hebben we enkele ijzers in het vuur, maar er komen pas nieuwe jongens bij als er anderen vertrekken.”