Zulte Waregem trekt naar leider Anderlecht: “Weinig kans, maar nieuwe afstraffing proberen vermijden”

Negatieve coronatesten

Voor de trip naar Anderlecht kan trainer Gaytant steeds geen beroep doen op de geblesseerde Laura Vervacke. Voor het overige is iedereen fit en waren alle coronatesten negatief. Jana Corijn zal de match bij haar ex-ploeg wellicht nog niet meemaken. “In een oefenmatch tegen een Vlaamse selectie speelde Jana dinsdagavond een halfuurtje”, verduidelijkt Luc Declercq. “Ze voelt zich goed, maar ik verwacht niet dat Jana in de wedstrijdselectie zit. De voorbije negen speeldagen hebben we haar gemist. Ook Corina Luijks hebben we lang moeten missen. In haar tweede match scoorde ze meteen twee keer. Dat was ons probleem: onze beide afwerkers waren niet beschikbaar. Los daarvan was het een hele leerrijke eerste ronde. Hoog leggen we de lat niet: we zullen blij zijn als we in play-off 2 een rolletje spelen.”