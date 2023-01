Zulte Waregem, rode lantaarn maar met vertrouwen tegen KVM. Leye: “Aanwinsten brengen nieuwe spirit”

Dat heeft natuurlijk te maken met de komst van twee nieuwe sterkhouders naar de Elindus Arena. De grote vraag daarbij: zullen zowel Ruud Vormer als Christian Brüls, allebei 34, meteen in de basis staan tegen KV Mechelen en kunnen zij hun nieuwe maats resoluut inspireren om de weg omhoog in te slaan?

“Leeftijd is sowieso ondergeschikt aan talent”, becommentarieert Mbaye Leye de kwaliteitsinjectie die zijn kern kreeg. “Zowel Ruud als Christian hebben wat dat laatste betreft tegenover niemand nog iets te bewijzen. Kort voor de jaarwissel heeft Brüls uitgerekend tégen ons zijn klasse nog eens getoond, maar die wedstrijd alleen was natuurlijk niet de reden waarom we hem bij ons hebben gehaald. Het hele seizoen voetbalde hij alsof hij een nog een jong veulen is.”

Leiderschap én diepgang

“Bij Ruud Vormer ligt dat anders. Ja, ik heb in mijn commentaren op hem twijfels geuit, maar wat moest ik anders doen over een speler van een andere club, zolang het niet duidelijk was of we hem zouden kunnen strikken? Laat duidelijk zijn dat ik heel blij ben met zijn komst. Zijn motivatie is voorbeeldig, wat dat betreft spreekt zijn lichaamstaal op training boekdelen. Die honger compenseert alvast het feit dat hij sinds februari vorig jaar niet meer op hoog niveau speelde. Want die vijf minuten tegen ons in augustus kan je moeilijk een wedstrijd noemen, hé.”

“Onze twee aanwinsten hebben op het oefenveld deze week al overduidelijk een nieuwe spirit gebracht in de hele groep. Je moet geen grote voetbalkenner zijn om die andere dynamiek te zien. Vormer en Brüls brengen niet enkel leiderschap maar ook diepgang, ze hebben het in zich de groep vooruit te laten voetballen. En zeker Christian is iemand die met één een actie een match kan openbreken. Voor jongens als Fadera en Ndour kan dat van goudwaarde. Fadera legt al betere cijfers voor dan vorig seizoen, maar is pas 21 en nog groeiende. Ndour kan zich aan diens ontwikkeling spiegelen.”

Niet verder kijken dan volgende match

Met ook al Vossen, Derijck en ouderdomsdeken Sammy Bossut heeft Leye nu liefst vijf ervaren dertigers in zijn kleedkamer. In de spits blijft het evenwel wachten op de terugkeer van Jelle Vossen, wiens luchtwegeninfectie in december echt wel problematische vormen aannam. Drambaiev blijft kampen met de naweeën van een Covid-infectie, terwijl ook Willen (pubalgie), De Buyser (voet) en Braem tegen KV Mechelen nog aan de kant staan.

“Deze wedstrijd is uiteraard weer een hele belangrijke”, beseft Leye. “Ik wil trouwens nog niet verder kijken dan deze ene partij, zelfs niet naar de volgende bekermatch tegen Sint-Truiden of de loodzware rest van januari. Wat ook het resultaat tegen Mechelen wordt, we weten dat we daarna nóg vijftien matchen hebben. De klim uit het dal wordt er een van lange adem, maar we hebben nu extra mankracht om iedereen mee te nemen op die tocht.”