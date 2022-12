Zulte Waregem ontfutselt leider OHL het maximum: “Deze 0-0 is mentaal stap vooruit”

Vrouwenvoetbal Super LeagueNul-nul, maar toch een mentale opsteker! Als eerste team slaagde SV Zulte Waregem erin leider OHL in bedwang te houden. Trainer Kenny Engels koos voor een 5-2-3-slagorde. Op defensief vlak klopte zijn plannetje perfect. Offensief had de thuisploeg weinig in de pap te brokken.

Geen Elke Van Gorp bij de thuisploeg. De aanvalsleider van Zulte Waregem liep een scheurtje in de adductoren op en zal voor de winterstop niet meer spelen. “We opteerden inderdaad voor een 5-2-3-systeem, met de bedoeling in balbezit om te schakelen naar 3-5-2", verduidelijkt Engels. “Dus een iets defensievere aanpak, om zo lang mogelijk in de match te proberen blijven. Uiteraard zat in ons wedstrijdplan een offensief luik, maar daar zijn we jammer genoeg niet toe gekomen. In de eerste helft waren er wat mogelijkheden om eventueel tot een kansje te komen, maar die kwamen er niet. Tijdens de rust probeerde ik wat bij te sturen. OHL heeft offensief bijzonder veel kwaliteiten. Voortdurend moesten we het spel ondergaan.”

Sterke doelvrouw

Toch vonden de bezoekers geen gaatje in het Essevee-pantser. Ook omdat doelvrouw Lowiese Seynhaeve in haar kleine rechthoek heerste. “Lowiese speelde een hele sterke partij”, gaat Engels verder. “Op mentaal vlak moet deze 0-0 voor ons een stap vooruit zijn. We speelden eerder dit seizoen tegen Anderlecht, Club YLA en Genk goeie tweede helften. Na die partijen waren we tevreden over het spel, maar we stapten zonder punten van het veld. Nu hebben we een punt. In het klassement helpt ons dat niet vooruit. Nu komen er nog enkele cruciale wedstrijden. Play-off 1 halen is en blijft het doel.”

Scoringsprobleem

Zaterdag trekt Zulte Waregem naar AA Gent Ladies, een partij die in de Ghelamco Arena wordt gespeeld. Gent begint als zesde - de eerste zes teams spelen play-off 1 - met twee punten voorsprong op Essevee aan de laatste match van 2022. Dus moet Zulte Waregem zaterdag minstens één keer meer scoren dan de thuisploeg. Scoren is een probleem. De bekermatch bij OHL B niet meegerekend is het anderhalve maand geleden dat Essevee mocht juichen om een doelpunt. “Scoren blijft een werkpunt”, weet trainer Engels. “Na twaalf wedstrijden zitten we aan elf goals. Wat betekent dat we tot de laatste speeldag zullen moeten strijden om een plaats in play-off 1.”

