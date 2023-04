Zulte Waregem na de degradatie: “Hier is een heel sterk fundament om te bouwen aan de terugkeer”

Voetbal Jupiler Pro LeagueHeel even heeft een mirakel in de lucht gehangen, in de Elindus Arena. Toen Alieu Fadera, twee minuten na de gelijkmaker van Alioune Ndour, een derde Waregemse treffer tegen de touwen knalde en het hele stadion op de banken stond te dansen. Maar de 3-2 ging wegens buitenspel niet door, en vijf minuten later werd de Waregemse hoop de grond ingeboord door Thibo Somers. Geen volksfeest in Waregem, maar bittere realiteit: de fusieclub moet volgend seizoen in de Challenger Pro League trachten snel de terugkeer naar eerste klasse te realiseren.

Frederik D’Hollander was al een cultheld in de Elindus Arena, omwille van zijn spelersverleden in de beginjaren van de fusieclub. Hij flirtte met het statuut van halfgod, want het zou toch wat geweest zijn mocht Zulte Waregem zich in de slotmatchen van het reguliere seizoen alsnog hebben gehandhaafd.

“Maar daarvoor zijn we veel te slecht aan de beslissende wedstrijd begonnen”, verweest D’Hollander op de persconferentie naar de twee snelle tegendoelpunten. “Ik wil echter geen steen werpen, naar niemand. Mijn spelers hebben in de tweede helft de rug gerecht en zijn werkelijk tot het uiterste gegaan.”

Het was niet tegen Cercle Brugge dat het mis is gelopen voor Zulte Waregem. Het hele seizoen stond Essevee bij de laatste drie, om uiteindelijk op de voorlaatste plaats te finishen. Oostende wipt door zijn stunt in Gent nog over Zulte Waregem.

“Als die 3-2 nu toch maar was doorgegaan”, sakkerde D’Hollander. “De knieschijf van Fadera, het scheelde niks meer. Maar het scheelde dus te veel. Die ene fase vat eigenlijk ons hele seizoen samen: al te vaak was het net niet. Ja, dit is pijnlijk, zeer pijnlijk. Het zal wel even duren voor we dit verwerkt hebben. Maar anderzijds heeft vandaag toch ook bewezen dat hier een hele stevige basis is om op te bouwen voor de terugkeer. Dit stadion, het oefencentrum, de jeugdwerking, dit is geen club zonder fundament. Hoe de toekomst wordt aangepakt, is nu een zaak van het bestuur.”

Vossen: “Merci aan de fans”

Of Frederik D’Hollander ook in 1B, de Challenger Pro League, aan het roer blijft staan is één vraag. Wie van de spelersgroep straks mee degradeert is er een andere. Jelle Vossen, einde contract, en Ruud Vormer, einde huur bij Club Brugge, lieten al uitschijnen liever in 1A te blijven.

“Maar daar ga ik nu niks over zeggen, ik ben ook niet belangrijk”, zuchtte Jelle Vossen na de wedstrijd. “Ik wil alleen de supporters heel hard bedanken voor wat ze vandaag, maar eigenlijk het hele jaar hebben gedaan. Ze hebben ons door dik en dun gesteund. Die tifo, dat enthousiasme, dat was enorm. Maar dat maakt het nog eens zo zuur omdat we hen daarvoor niet hebben kunnen teruggeven wat ze eigenlijk wel verdienden. Neen, een degradatie had ik nog niet meegemaakt, en het dringt ook nog niet helemaal door. Dit is onwezenlijk.”

