Zulte Waregem maakt buren van Rassing in (8-0): Vossen maakt er twee, kwieke Demba zelfs drie

Wonen in het buitenland: welk land heft de belasting op je Belgische groepsver­ze­ke­ring en pensioen­spa­ren?

Heel wat landgenoten dromen ervan om na hun beroepsloopbaan naar het buitenland te verhuizen. Maar welke gevolgen heeft dat voor de uitbetaling van je groepsverzekering, je pensioensparen en je langetermijnsparen? En wordt de uitkering ervan nog in België belast of in je nieuwe woonstaat - of zelfs dubbel? Spaargids.be zoekt het uit.