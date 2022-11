Zulte Waregem kan geen afstand nemen van Eupen na sensationeel 5-5-gelijkspel: “We hadden absoluut drie punten verdiend’

Mbaye Leye vatte de gemoedstoestand al bij al nog het best samen: dat ze met zijn allen heel fier moesten zijn voor de manier waarop ze vanuit een verloren positie zo dicht bij een stunt waren gekomen, maar dat het ook niet de laatste keer zou zijn geweest dat ze door eigen onervarenheid eerst zwaar in de problemen waren gekomen. “We blijven hardleers in het beveiligen van drie punten die we op basis van onze prestatie absoluut hadden verdiend”, benoemde Jelle Vossen het euvel.

Godgeklaagd

“Als je op eigen veld vijf keer kan scoren, is het godgeklaagd dat je met een punt vrede moet nemen”, zuchtte ook Zinho Gano. Met twee treffers in het slot van de eerste helft en twee assists in de prangende eindfase was de boomlange spits zonder twijfel de man van de match geweest. Offor met een lage knal in één tijd en Fadera met een fantastische knal, nadat hij twee man uitkapte, zetten de vierde en vijfde Waregemse goal op het scorebord na het titanenwerk van Gano tegen de Eupense afweer. Voor het derde doelpunt had even voordien de sterk ingevallen Stan Braem gezorgd. “Natuurlijk ben ik blij met mijn goal”, sprak de aanvaller, die een door Willen met het hoofd verlengde hoekschop van Rommens met de kop in doel verlengde. “Maar ik had veel liever gewonnen natuurlijk.”