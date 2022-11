Zulte Waregem hinkt op twee gedachten na sensationele 5-5 tegen Eupen: “Vijf goals en toch maar één puntje”

VOLLEYBAL LOTTO LEAGUE Coach Idner Martins (Lindemans Aalst) na verlies in derby tegen Gent: “Er ging heel veel verkeerd”

Lindemans Aalst had woensdagavond op bezoek bij het Israëlische Kfar Saba (1-3) een goede uitgangspositie verworven voor de terugwedstrijd van de zestiende finale in de Challenge Cup. De Schotte-boys wilden zich ook in de derby tegen Gent tonen, maar konden nog steeds geen beroep doen op zijn geblesseerden: libero Max Petersson en middenman Hélio Sanches. De tien overgebleven kernspelers waren niet opgewassen tegen een enthousiast Gent dat momenteel vertrouwen in overvloed heeft. Uiteindelijk kon Aalst enkel de tweede set winnen, ook al moest het daarvoor een setbal wegwerken. We vroegen aan coach Idner Martins wat er precies fout liep. “We speelden een verschrikkelijke wedstrijd. Er gingen heel veel zaken mis”, legt de Portugees de vinger op de wonde. “We wisten wat de tegenstander zou doen en wisten ook hoe we daarmee zouden omgaan, maar slaagden er niet in om dat op het terrein te tonen. Dat is de prijs die we betalen met deze jonge ploeg. In veel situaties doen we het goed, maar dan van het ene moment op het andere gaat er niets meer. Dat werkt verlammend voor het team. In zulke fases vechten we eerder tegen onszelf dan tegen onze opponent.”

