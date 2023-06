Zulte Waregem heeft de trainingen hervat: degradatie verteerd, iedereen wil absoluut meteen terugkeren naar 1A

Lotto Volley Liga Maaseikse kern kleurt opnieuw beetje oranje: Joris Berkhout gaat de strijd aan de pas aan met Renet Vanker

Greenyard Maaseik heeft zijn kern voor volgend seizoen bijna rond. De voorlopig laatste nieuwkomer bij de Maaslanders luistert naar de naam Joris Berkhout. De Nederlandse spelverdeler komt over van Apeldoorn en hij gaat bij Maaseik aan de pas de concurrentie aan met Renet Vanker. Berkhout is na Francisco Iribarne en Josef Polák de derde nieuwkomer in de Steengoed Arena.