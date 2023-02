Zulte Waregem grijpt naast ticket voor play-off 1: “Een ontgoocheling, maar nu moeten we de rug rechten”

Mits winst tegen Standard kon Zulte Waregem nog in play-off 1 geraken. Door de matchen thuis tegen Charleroi en bij Aalst te winnen. Op papier haalbare kaarten, want het zijn teams die in de Super League de onderste plaatsen bekleden. Rivaal AA Gent Ladies speelt in de reguliere competitie enkel nog bij vice-leider Anderlecht, maar heeft door de puntendeling van Essevee een ticket voor play-off 1 op zak. “Het missen van play-off 1 is voor iedereen een ontgoocheling”, geeft Declercq toe. “We gaan de rug rechten en volgend seizoen bij de eerste zes proberen eindigen. Scoren is een probleem. We maakten te weinig doelpunten. Daar gaan we iets proberen aan te doen.”