Zulte Waregem-duo Simons-De fauw wil tegen Standard weer de zege pakken: “Vol vertrouwen naar Luik”

Bij Zulte Waregem viel er de voorbije weken heel wat te beleven. Francky Dury werd na 20 jaar ontslagen en opgevolgd door Timmy Simons en Davy De fauw. Essevee leek vorige week af te stevenen op een 1-2-nederlaag tegen KV Mechelen, maar het won uiteindelijk nog met 3-2. “Het is vrij hectisch geweest, maar we hebben een goede week achter de rug”, steekt Simons van wal.

Ook De fauw bevestigt dat gevoel. “Als je een overwinning kan boeken in de laatste minuten, in de situatie waarin we ons bevinden, dan zorgt dat voor euforie. Je zag dat ook op training. Iedereen was scherp en ging er voor de volle 100 procent voor. De jongens hebben een vertrouwensboost gekregen en willen nu op dat elan doorgaan.”

Zondag maakt Zulte Waregem de verplaatsing naar Standard. De Luikenaars verloren woensdagavond met 3-1 hun kwartfinale van de Croky Cup tegen AA Gent. “We trekken vol vertrouwen naar Luik”, weet Simons. “Ongeacht het resultaat van de vorige wedstrijd, hebben we zaken gezien die we wilden zien. We hebben energie gebracht, gevochten voor elkaar... Het deed echt deugd.”

Volgens De fauw is het geen voordeel dat Standard woensdag in actie kwam. “Het is de laatste wedstrijd voor de winterstop. Zij zullen net als ons alles geven en proberen de drie punten te pakken. Ze hebben een ruime kern en kunnen wat roteren. Zij moeten eveneens winnen om met een goed gevoel de break in te gaan.”

Leeg Sclessin

Mits een overwinning komt Essevee op 23 punten te staan, evenveel als Standard. De troepen van Elsner kennen een erg grijs seizoen. “We hebben de wedstrijd tegen Gent in de beker gezien”, vertelt de 94-voudige international. “Er zat vuur in de ploeg van Standard en ze hebben individueel heel veel kwaliteiten, maar het zit op dit moment gewoon wat tegen. Ze zitten in een mindere periode qua resultaten, maar dat is altijd gevaarlijk. We moeten alert zijn.”

Er zal zondag in een leeg Sclessin gespeeld worden. “Ik had liever voor een goed gevuld stadion gespeeld”, aldus De Fauw. “De sfeer is er meestal optimaal.”

