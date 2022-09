Zulte Waregem boekt tegen AA Gent Ladies derde zege (2-0) op rij en zit in het zog van de twee titelkandidaten

Wielrennen profs Eindelijk prijs voor Jordi Meeus (Bo­ra-Hansgrohe): “Doet me alle miserie vergeten”

Jordi Meeus heeft zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Lommelaar was de beste in vijfde etappen in de Tour of Britain. Meeus was de snelste van een uitgedund peloton nadat een deel van het pak in de laatste kilometer een verkeerde route koos. Voor Meeus, die vorige maand nog een sleutelbeenbreuk opliep, is de zege een bevrijding. “Ik had niet verwacht al zo snel te kunnen winnen. Het doet wel veel deugd”, reageert Meeus.

8 september