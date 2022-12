Zuinige zege voor Stijn Wuytens en Lommel SK in Virton: “Als het niet lukt met lekker voetbal, moet het soms ook ‘lelijk’ kunnen”

Veldrijden wereldbeker Laura Verdon­schot geeft zichzelf een mooi verjaar­dags­ca­deau: “Achtste plaats is beste prestatie sinds twee jaar in de wereldbe­ker”

Laura Verdonschot (De Ceuster Bonache Cycling Team) heeft in Antwerpen haar beste resultaat sinds twee jaar behaald in de wereldbeker. De Lommelse werd achtste en beloonde zichzelf daarmee op haar verjaardag. De intussen 26-jarige Verdonschot had naar eigen zeggen een heel goede dag. “Op een parcours dat me ligt, maar dan nog moet alles meezitten en dat was zondag het geval”, zegt een tevreden Verdonschot.

