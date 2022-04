Zuiderkempen Diamonds wint na een nagelbijter tegen Arendonk en pakt de titel in tweede landelijke

“Arendonk heeft het ons moeilijk gemaakt”, zegt Merle Wuyts, één van de sterkhouders van de ploeg. “De shots vielen niet, we kwamen moeilijk in ons spel. Met de steun van onze talrijk aanwezige fans kwamen we meer in de wedstrijd. In de slotfase konden we de vele fouten van Arendonk op de vrijworplijn afstraffen. Deze titel is de bekroning van een heel jaar hard werken.”