Zowel coach Ruben Corstjens (35) als KVC Houtvenne staan voor een compleet nieuwe start: “Ik hou wel van uitdagingen”

In derde amateurklasse B heeft KVC Houtvenne zaterdagochtend de voorbereiding op gang getrapt. Het verhaal van de satellietclub van KVC Westerlo is bekend. Na de onfortuinlijke degradatie vorig seizoen werd de grove borstel erdoor gehaald. Coach Geert Van Dessel werd na acht jaar trouwe dienst opgevolgd door Ruben Corstjens (35), die tot voor kort nog als speler de kleuren van ASV Geel verdedigde.

Het is duidelijk dat KVC Houtvenne een compleet nieuwe start neemt? “Ik denk dat we het zo wel mogen stellen”, aldus Corstjens. “Zowel de spelerskern als de technische staf werden zo goed als volledig vernieuwd. Waar het vorig seizoen fout gelopen is? Daar kan ik totaal niet over oordelen, want ik was er toen nog niet bij. Dat moet je dus aan andere mensen vragen. Ik kan alleen maar zeggen dat de club een nieuwe weg ingeslagen is en dat er hier een positieve vibe voelbaar is. Er zijn veel nieuwe mensen bijgekomen die de nodige energie uitstralen en dat geeft mij het nodige vertrouwen.”

Met passages bij Overpelt, Veldwezelt, Bocholt, Hasselt, Luik, Hades, Pelt en Bilzen-Wltwilder heeft Ruben Corstjens er als speler een rijk gevuld palmares opzitten. Vorig seizoen was de centrale verdediger nog actief bij de buren van ASV Geel, die hij mee naar derde amateurklasse loodste. Er wacht hem nu dus een nieuwe uitdaging als coach. “Daar hou ik wel van”, klinkt het vastberaden. “Als speler ben ik de uitdagingen ook nooit uit de weg gegaan. KVC Houtvenne is een club die de nodige ambitie toont en ik ben vereerd dat ze aan mij gedacht hebben om het trainerschap aan te gaan. Hopelijk is dit het begin van een heel mooie samenwerking.”

Samenwerking KVC Westerlo

Hoe groot is de inbreng van KVC Westerlo in de werking van KVC Houtvenne? “We mogen toch wel spreken van een intense samenwerking”, aldus Corstjens. “Houtvenne is een onderdeel van het project dat KVC Westerlo voor ogen heeft, zoveel is duidelijk. Zo wordt er ook getraind op de accommodaties van het Kuipje. Qua aantal spelers dat bij ons gestald wordt, valt het voorlopig nog mee, maar dat zal de toekomst nog wel verder uitwijzen. Of wij dit seizoen bij een van de topfavorieten horen? Dat zal je mij nu zeker nog niet horen zeggen. We steken onze ambities niet onder stoelen of banken, maar we zijn nog maar pas gestart. Er zal nog heel hard gewerkt moeten worden om onze doelstellingen te bereiken.”