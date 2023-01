Zorgt spits Ivan Durdov mee voor ommekeer bij KVO? “Alles is nog speelbaar”

KV Oostende vond nog maar 22 keer de weg naar doel en beschikt zo over de minst presterende aanval na Seraing (21 goals). Misschien kan Ivan Durdov, 22 jaar, daar straks een mouw aan passen. Tegen Antwerp ramde hij alvast de bal tegen de lat na een echte spitsenactie. Durdov maakte zijn profdebuut in 2018-2019 in de Kroatische tweede klasse bij Osijek, daarna Solin, Rudes en Orijent Rijeka. Begin dit seizoen viste de Sloveense eersteklasser NK Domzale – tweevoudig landskampioen (2007, 2008) en evenveel keer winnaar van de beker (2011, 2017) – hem op voor z’n debuut op het hoogste niveau. “Ik wou de volgende stap in m’n carrière zetten naar een hoger niveau. Domzale is een grote club in Slovenië en ik ging de uitdaging aan. Inderdaad, pas zes maanden terug stapte ik over naar Domzale en nu sta ik hier, in België. Da’s rap, maar ik speelde ook vier jaar lang op het tweede niveau en zet nu sneller stappen.”

Durdov ontgoochelde in de Sloveense Prva Liga niet en wist in achttien wedstrijden zeven keer te scoren en drie assists te geven. “Ik beschik over aardig wat snelheid ondanks m’n lengte (1,94 meter). Natuurlijk scoor ik graag goals en ben ik het liefst in de zestien meter actief. Ik krijg de bal graag in de voet en hou er niet van om achteruit te spelen. Ik weet het: KVO heeft goals nodig. Ik wil m’n ploegmaats zo goed mogelijk kunnen helpen om snel weg te geraken uit de gevarenzone. Degradatievoetbal is me niet vreemd. In het seizoen 2021-2022 was het ook knokken met Orijent, maar behaalden we uiteindelijk het behoud. De Kroatische tweede klasse is de Belgische eerste klasse niet, maar de druk is gelijkaardig. De kloof met de veilige zone is nog altijd speelbaar.

Ivan Durdov speelde ook voor de nationale U20 van Kroatië, onder meer met ex-KVO-speler Ante Palaversa (nu bij Troyes in de Ligue 1, red.). “Toen KVO in december interesse in me toonde, heb ik contact opgenomen met m’n landgenoot Matej Rodin. Hij kwam recent ook naar Oostende en vertelde me goeie dingen over de club en de stad. Matej hielp me de eerste dagen ook op weg op praktisch vlak. Ik ben hem daar dankbaar voor. KVO is een prima team en de Belgische competitie is één van de sterkste in West-Europa. Het is een interessante tussenstap mocht ik ooit m’n kans willen kunnen wagen in één van de vijf grote competities.”