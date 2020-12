Zorgt Peter Maes voor het gewenste schokeffect bij STVV?

Groeien Functione­rings­ge­sprek voor de boeg? Denk al eens na over deze dingen

7 december Zagen jouw werkdagen er de afgelopen maanden ook helemaal anders uit dan anders? Dan is het belangrijker dan ooit om veel uit je volgend functioneringsgesprek te halen. Jobat.be somt op waar je best al even over nadenkt voor je de dialoog met je chef aangaat.