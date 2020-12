Zonhovenaar Jo Coppens (29) promoveert met traditieclub Lillestrøm naar Noorse eerste klasse: “Volgend seizoen basisplaats heroveren”

Doelman Jo Coppens verzekerde zich maandag met de Noorse traditieclub Lillestrøm van promotie naar de hoogste klasse. Zonder dat het zelf speelde, want omdat het zondag niet verder kwam dan 1-1 was Lillestrøm afhankelijk van het resultaat van concurrent Sogndal, het nummer drie. De titel was al niet meer mogelijk, met nog een speeldag te gaan bedraagt de kloof zes punten met Tromsø, maar omdat Sogndal verloor, kunnen de doelman en zijn maats als nummers twee niet meer worden bijgehaald. Voldoende voor een feestje.

“En dat was best stevig”, lacht de 29-jarige Zonhovenaar. “Volgens de coronamaatregelen? De regels hier zijn heel streng voor ons voetballers. We mogen niet op openbare plaatsen komen en onze vrouwen moeten zelfs alleen naar de winkel. Daar tegenover staat dat we als ploeg een bubbel vormen en zo dus in normale omstandigheden met elkaar kunnen omgaan. Omdat Sogndal maandagmiddag speelde en wij toch op de club waren voor de training keken we in groep naar hun wedstrijd. De vreugde was groot na het laatste fluitsignaal, want de promotie was een must na de degradatie van vorig seizoen.”

Topfavoriet

“In 2017 won Lillestrøm inderdaad nog de beker, maar vorig jaar kende het een absoluut rampjaar. Toen ik door de club benaderd werd, was ik heel enthousiast omdat ik aanvankelijk ook dacht dat ze nog in de hoogste klasse speelde, maar dat bleek dus niet zo te zijn. (lacht) Na 44 jaar tuimelden ze uit de eerste klasse en was het de bedoeling om meteen weer te stijgen. We begonnen dan ook als topfavoriet en iedereen ging er van uit dat we door de competitie zouden freewheelen, maar dat was dus niet zo. De titel bleek te hoog gegrepen, maar uiteindelijk telt het eindresultaat.”

Spierblessure

“Mijn aandeel in de promotie? Dat was jammer genoeg niet zoals ik het had vooropgesteld. Toen ik arriveerde was de competitie al drie speeldagen ver, maar na een trainingsweek kwam de trainer al naar me toe en zei me dat ik zijn nummer een was. Ik speelde een aantal wedstrijden, maar liep na een paar weken een spierblessure op. Het moet de eerste van mijn carrière zijn geweest. (lacht) Daarop stond ik vier weken aan de kant en in tussentijd pakte de ploeg 12 op 12. Op het moment dat ik weer fit was, legde de coach me uit dat hij geen reden zag om te wisselen.”

“Leuk was dat niet, maar het veranderde niets aan mijn ingesteldheid. Ik bleef keihard werken om mijn plaats te heroveren. Dat het geholpen heeft om mijn concurrent scherp te zetten aangezien we het minste tegengoals kregen? Het mooiste compliment kreeg ik van mijn ploegmaats eerder deze week. Ze loofden me voor mijn professionele houding omdat ook zij wisten dat ik met andere ambitites naar Lillestrøm kwam. Maar hoewel het op sportief vlak dus niet is gelopen zoals verhoopt, groeide ik wel op menselijk vlak en dat is minstens zo belangrijk.”

Doel

Coppens, jeugdproduct van Racing Genk, debuteerde in de Belgische hoogste klasse bij Cercle Brugge. Via MVV Maastricht en na een korte passage bij Roeselare ging het in 2017 naar de Duitse derdeklasser Carl Zeiss Jena waar hij vorige zomer transfervrij door Lillestrøm werd weggeplukt. Een mooie stap hogerop voor een 29-jarige doelman. “Ik word nog elke dag beter”, zegt Coppens, die eind deze maand 30 wordt. “Uitbollen staat nog helemaal niet in mijn woordenboek, want ik wil nog zo lang mogelijk doorgaan.”

“Een terugkeer naar eigen land? Daar ben ik niet mee bezig. Op dit moment is het ook helemaal geen optie, want ik ben hier perfect gelukkig. Nu geniet ik van de promotie en volgend seizoen ga ik voluit om mijn basisplaats te heroveren. Ik kwam naar Lillestrøm om in de Noorse eerste klasse te spelen en dat doel is nog maar gedeeltelijk bereikt.”