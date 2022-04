Zonder te spelen mag Jong Zulte titel vieren: “Een reeks hoger proberen we meteen mee te doen voor de eindronde”

VOETBAL VIERDE PROVINCIALE CZonder te spelen is Jong Zulte kampioen in vierde provinciale C. Tegenstander Sparta Bevere B geeft zondag forfait. Door de 5-0-winst kan Jong Zulte door dichtste achtervolger VCE Huise-Ouwegem niet worden bijgebeend.

“Het is jammer dat we niet kunnen spelen, het had de mooiste zondag van het jaar moeten worden”, zucht voorzitter Tom Moerman. “Dit seizoen gaf het B-team van Bevere al enkele keren forfait. Zondag zouden ze aan slechts acht man geraken. Financieel is het schrappen van die match een streep door de rekening. De voorbije thuismatchen hadden we steeds 150 toeschouwers. Voor de titelmatch waren dat er wellicht 100 meer geweest. Reken maar: 250 toegangstickets van 5 euro plus tombolalotjes en extra drankverkoop. We missen een hele mooie recette.”

Feest tegen Opbrakel

Even zocht de club nog naar een alternatief, een soort galawedstrijd, maar dat idee werd snel verlaten. Ter gelegenheid van de thuismatch tegen Opbrakel (24/4) zal de titel worden gevierd. Intussen is het bestuur al klaar met het huiswerk voor volgend seizoen. Spelers en trainers blijven. De kern wordt met een zevental nieuwkomers uitgebreid. In vierde provinciale wordt met een nieuwe B-ploeg gestart. “Bij de besprekingen voor volgend seizoen gaf iedereen bij het eerste gesprek zijn woord om te verlengen”, beweert Moerman. “Dat had ik nooit eerder meegemaakt. Enkel Gillis Dentijn vroeg bedenktijd. Hij kwam op donderdag binnen, scoorde de zondag daarop drie keer en twijfelde toen ook niet meer.”

Zittribune en kunstgras

Nieuwe gezichten voor volgend seizoen zijn Jens De Coninck (keert terug van Nokere-Kruishoutem), Alandson Da Silva (Heestert), Alison Da Silva (Wortegem), Jenson Herweg (Anzegem), Emilio Dhont (Moen), Seppe Zutterman (Sparta Petegem) en Nick Ennaert (Avelgem). “In derde provinciale gaan we meteen proberen mee te doen voor een eindrondeticket”, blikt Moerman vooruit. “Het blijft onze bedoeling om in de toekomst een eerste elftal in tweede provinciale te hebben en een B-ploeg in vierde.”

“Met het gemeentebestuur van Zulte kwamen we tot een akkoord voor de bouw van een zittribune van 26 meter. We hopen dat die tegen het einde van het jaar klaar zal zijn”, besluit Moerman. “Op termijn zal op het domein Waalmeers een kunstgrasveld worden aangelegd. We hopen dat dit kan op ons A-terrein.”

Lees ook: provinciaal voetbal in Oost-Vlaanderen