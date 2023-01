Zondag staan de broers Koen (Lyra-Lierse) en Kurt (Racing Mechelen) Weuts voor het eerst tegenover elkaar in een rechtstreeks duel

voetbal tweede nationale BZondag is niet zomaar een zondag. Zondag strijden Lyra-Lierse en Racing Mechelen om de zege in een altijd fel beladen derby. Dat zal dit keer niet anders zijn, al staan er ook in deze derby slechts drie punten op het spel. Koen Weuts - verdediger bij Lyra-Lierse - en Kurt Weuts - aanvaller bij Racing Mechelen - zullen elkaar meermaals in de ogen kijken. Een pigment dat deze wedstrijd, meer voor de buitenwacht dan voor de broers zelf blijkbaar, bijzonder maakt.

Eerst en vooral Koen, raak je speelklaar? De hele maand december moest je alle wedstrijden aan jou laten voorbijgaan door een scheurtje in de nieren. “Ja, klopt. Ik heb er vertrouwen in dat ik speelklaar raak, ja. Ik speelde 90 minuten in de oefenwedstrijd tegen Rupel Boom (0-1, red.) en ondervond achteraf geen reactie. Dat moet dus lukken.”

Dan kan jij zondag mee de wei in tegen jouw broer. Hopelijk blijven de regensluizen gesloten. “Ach, die derby is een wedstrijd zoals alle anderen. Samen hebben we al zoveel meegemaakt. Samen hebben we twee seizoenen bij OH Leuven gespeeld, waar we de titel en promotie naar eerste klasse hebben afgedwongen. Maar het is wel de eerste keer dat we in een officiële wedstrijd tegenover elkaar staan.”

Dat maakt het voor jou niet specialer dan een andere wedstrijd? “Het is natuurlijk een bijzonder pigment, vooral omdat we elkaar vaak rechtstreeks zullen bekampen, hij als aanvaller, ik als verdediger. Maar de focus ligt wat mij betreft niet op die broederstrijd, wel op het behalen van de drie punten voor de club, voor de ploeg, voor de supporters. Om die punten binnen te halen, moet je geen broederstrijd winnen, maar moet de eigen wedstrijd van voldoende kwaliteit zijn. Je krijgt niets cadeau.”

Wat verwacht je van de komende derby? “Met Lyra-Lierse en Racing Mechelen staan twee traditieclubs met elk hun eigen verhaal en met een fanatieke achterban tegenover elkaar. Laat het ons vooral sportief houden, met supportersclans die achter de eigen ploeg staan. Het vorige jaar hebben we door die laatste zege tegen Turnhout goed afgesloten en we hopen het nieuwe jaar net zo goed van start te gaan. Makkelijk wordt het niet, want Racing zet je niet zomaar opzij. Met een 1-0, zoals ook in die twee vorige thuiswedstrijden, ben ik al meer dan tevreden.”

Door die laatste zege van het jaar - 1-0 tegen Turnhout - is de balans voor Lyra-Lierse uiteindelijk nog positief. Momenteel staan jullie zesde met 25 punten, op vijf punten van leider Hades. “Ja, het was de buitenwereld die ons afschilderde als titelfavoriet. Zelf hebben we dat nooit met zoveel woorden uitgesproken. Onze ambitie richt zich eerder op de top vijf en het spelen van de eindronde. Daar zou een zege tegen Racing flink kunnen bij helpen.”

