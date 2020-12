Zondag eerste zege R. Antwerp FC in Genk in 27 jaar?

voetbal 1A KV Oostende ook nu weer gewillig slachtof­fer van Antwerp? RAFC aan ’t zeetje op zoek naar doelpunten

19 november Krijgt de Royal Antwerp FC haar scoringsmachine tegen Oostende weer op gang? Waar het in september en oktober élke competitiematch minstens twee keer wist te scoren, stokt de machine toch wat in november. Nul tegen Anderlecht, ééntje tegen Standard. Gelukkig is daar dit weekend KV Oostende, in het verleden vaak een gewillig slachtoffer van de Great Old.