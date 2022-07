Zoë Laureys tweede op 400m horden tijdens Europees scholierenkampioenschap

Tussen twee Britse loopsters in smeet Zoë Laureys zich over de finish in 58.22, haar op één na snelste tijd ooit na haar BR scholieren van 57.96. En dat na drie opeenvolgende competitiedagen en met best veel wind. “Het was super. Ik had zoveel zin om te lopen in die finale. Natuurlijk voelde ik wel een beetje stress. Maar de zenuwen waren veel minder dan in de halve finale omdat ik me daar toch druk had opgelegd terwijl ik in de finale gewoon alles wilde geven”, reageerde ze. Met volle teugen genoot ze van haar moment. “De finale was zo leuk! Het startschot klonk en iedereen was zo hard aan het roepen. Door de tegenwind kon ik moeilijk mijn passenritme aanhouden. Maar het zat toch beter dan in de reeksen en de halve finale waarin ik nog wat moest zoeken. Ik voelde na de eerste horden dat ik goed in de race zat. Alles is eruit gekomen. Ik denk dat ik een perfect race liep. Na de laatste horde spurtte ik nog voor wat ik waard was. Ik heb alles, alles gegeven nog. In de laatste meters heb ik die tweede Britse nog teruggepakt denk ik.”