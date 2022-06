Zoë Laureys naar WK U20 dankzij Belgisch scholierenrecord op de 400m horden

Zoë Laureys knalde zondag in de 400m-hordenfinale op het BK in Gentbrugge naar de vierde plaats in een Belgisch scholierenrecord van 57.96. Ze dook dik onder de limiet van 59.16 voor het WK U20 in Cali (1-6 augustus). Maar eerst gaat ze focussen op het EK U18 in Jeruzalem (4-7 juli) waar ze nu met de beste Europese jaartijd in de klasse U18 naartoe trekt.

Ongeloof en blijdschap waren de overheersende emoties bij Zoë Laureys na haar exploot in de 400m-hordenfinale. “Het is echt ongelofelijk. Dit had ik totaal niet verwacht. Totaal niet. De verwachtingen waren niet zo hoog”, sprak de overgelukkige Ac Duffel-atlete die meerdere verklaringen zag voor haar exploot. “Eindelijk heb ik al mijn passen tussen de horden doen uitkomen. Ik heb geen enkele horden geraakt. Behalve de laatste dan, dus ja, er is nog marge”, lachte ze. “Het was ideaal dat er twee sterke loopsters naast me zaten. Daar kon ik mezelf aan optrekken. Dat hielp me enorm. Er stond ook niet superveel wind. Ik vond het echt een ideale race.”

“Ik ben gewoon superblij dat ik zo’n wedstrijd heb kunnen lopen. Echt heel blij! Vooral omdat het echt wel als een verrassing kwam. Ik wilde gewoon focussen op mijn eigen wedstrijd en zo hard mogelijk lopen.”

EK U18

Ze vertrekt volgende week naar het EK U18 in Jeruzalem dat op 4 juli van start gaat. Op basis van haar topchrono is ze daar een medaillekandidate.

“Nu hoop ik vooral goed te zijn op het EK. Over medailleambities kan ik me moeilijk uitspreken”, houdt ze verstandig de druk af. “Maar met deze tijd heb ik wel bewezen dat ik er klaar voor ben. Ik ben nu ook heel gerust in mijn passenritme. Nu kan ik ontspannen toeleven naar dat EK. Ik wil vooral focussen op dat EK. Al wat er daarna nog bijkomt, is bonus. Maar het is natuurlijk wel super dat ik ook de WK U20-limiet heb gehaald.”

Waar het sprookje eindigt voor de piepjonge atlete zal de toekomst uitwijzen, maar ze leunt al dicht aan bij de nationale top op de 400m en de 400m horden. “Hier op het BK lopen tussen al die olympiërs zoals Hanne Claes en Paulien Couckuyt is fantastisch. Natuurlijk is het voor iedere atleet een droom om ooit de Spelen te halen. Ik hoop het ooit te kunnen meemaken, maar dat is nog veraf.”