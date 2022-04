Zoë Laureys duikt stevig onder limiet op de 400m voor het EK U18 in Jeruzalem

AtletiekZoë Laureys (16) realiseerde in haar eerste wedstrijd van het seizoen zaterdag op het PK in Duffel meteen de limiet voor het EK U18 in Jeruzalem op de 400m. De scholiere deed de klok stoppen op 54.61. Ze won ook goud op de 100m horden en op de 200m.

Op haar vertrouwde thuispiste in Duffel overtrof Zoë Laureys haar verwachtingen. Ondanks de toch wel nadelige wind racete naar 54.61. Daarmee dook ze ruim een seconde onder de limiet voor het EK scholieren in Jeruzalem. “Dat ik in mijn eerste wedstrijd meteen een persoonlijk record op de 400m zou halen, dat had ik echt niet verwacht”, bekende ze. “Er stond veel tegenwind in de eerste bocht. Dat is beter dan op het einde, maar toch niet ideaal. Het is heel mooi om zo mijn seizoen te starten. Dit gaat me een zeer goed gevoel geven voor de komende wedstrijden.”

Zaterdag won ze ook de 100m horden in 13.92 en zondag in Brasschaat triomfeerede ze op de 200m in 24.80 (niet homologeerbaar omdat de rugwind 3.4m per seconde bedroeg). “Voor de 100m horden had ik op trainingsstage in de paasvakantie vooral geoefend op de aanloop naar de eerste horde. De eerste drie horden gingen goed. Maar er is nog veel werk aan de rest. Ik moet het nog wat verder kunnen doortrekken. Op de 200m verwachtte ik ook nog niet meteen een supertijd. Ik had al enkele wedstrijden in de benen.”

400m horden

Er is één onderdeel waarop Laureys nog beter is dan de 400m en dat is de 400m horden. “Ik zou heel graag ook de limiet op de 400m horden lopen voor het EK U18”, zegt ze. “Normaal loop ik op de Grand Prix Mingels in Brussel op 1 mei mijn eerste 400m horden van het seizoen. Maar het is momenteel nog wat afwachten hoeveel mensen daar zullen deelnemen. Als ik daar als enige op de startlijst sta, weet ik niet of ik er zal starten. Voor het WK U20 in Cali heb ik gezien dat de limiet voor de 400m horden 59.16 is. Dat wil ik ook heel graag halen. Ik wil er wel voor gaan.”

