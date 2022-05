Zoë Backstedt wint Ronde van Vlaanderen: “Ooit hoop ik deze klassieker bij de elite te winnen”

Uiteraard was Zoë Backstedt voor de start van de Ronde van Vlaanderen voor meisjes junioren de grote favoriete. De meisjes werden rond Oudenaarde over een aantal hellingen en kasseistroken gestuurd. Ongeveer twintig minuten na de junioren begonnen ook de meisjes nieuwelingen aan hun Ronde van Vlaanderen. Dus net voor de eerste doortocht van de junioren aan de streep. Iedereen verwachtte dat de junioren tot bij de nieuwelingen zouden rijden, maar dat gebeurde niet. Enkel wereldkampioene Backstedt maakte in de slotronde de sprong.

Opgehouden door val

“In die laatste ronde raakte ik aan de voet van een beklimming betrokken bij een valpartij”, vertelde Backstedt. “Ik ging niet neer, maar werd wel opgehouden waardoor ik eventjes moest achtervolgen. Net voor de eigenlijke finale alles behalve ideaal. Gelukkig was ik klaar voor een beetje intensiteit. De warmte was een extra tegenstander. Mijn lichaam was wel al wat aangepast aan deze temperaturen doordat ik toch al een aantal koersen in deze warmte had gereden.”

Met drie nieuwelingen

Als enige juniore maakte Backstedt in de finale de sprong naar het peloton met de nieuwelingen. Ze ging erop en erover. De nieuwelingen Auke De Buysser, Shanyl De Schoesitter en Ella Heremans, nationaal kampioene in haar categorie, pikten bij de regenboogtruidrager aan. Het kwartet liep nog tot 45 seconden uit en sprintte in het centrum van Oudenaarde om de zege. De drie nieuwelingen bekommerden zich niet om Backstedt.

“Leuk om de Ronde van Vlaanderen te winnen”, glunderde de wereldkampioene. “Deze zege betekent heel veel voor mij. In een Belgische ploeg winnen in België is heel speciaal. Niettemin wil ik meer. Ik hoop ooit bij de vrouwen elite deze Ronde van Vlaanderen te kunnen winnen. Dat is één van mijn dromen.”

De rest van de junioren bolde pas een minuut na Backstedt over de streep. Van Sinaey was in de sprint om plaats twee de snelste voor de Britse Niamh Murphy en de Nederlanders Nienke Veenhoven en Babette Van der Wolf.